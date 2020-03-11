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Экономист назвал условие для повышения курса доллара до 95 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс доллара может превысить 90 рублей, если цены на нефть продолжат снижение. Об этом член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский заявил в среду, 11 марта, на пресс-конференции «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля».

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«Нефть может уйти до 30 долларов за баррель и даже до минимумов 2016 года — 28 долларов. В этом случает рубль может упасть до 95 рублей за доллар», — цитирует экономиста НСН.

Ранее в этот же день сообщалось, что официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ на четверг, снижен на 55 копеек — до 71,47 рубля, сообщается на сайте kp.ru. Курс евро к рублю снизился на 84 копейки и составил 81,02 рубля.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром 9 марта цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.

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