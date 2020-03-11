Экономист назвал условие для повышения курса доллара до 95 рублей
Курс доллара может превысить 90 рублей, если цены на нефть продолжат снижение. Об этом член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский заявил в среду, 11 марта, на пресс-конференции «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля».
«Нефть может уйти до 30 долларов за баррель и даже до минимумов 2016 года — 28 долларов. В этом случает рубль может упасть до 95 рублей за доллар», — цитирует экономиста НСН.
Ранее в этот же день сообщалось, что официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ на четверг, снижен на 55 копеек — до 71,47 рубля, сообщается на сайте kp.ru. Курс евро к рублю снизился на 84 копейки и составил 81,02 рубля.
6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Утром 9 марта цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.