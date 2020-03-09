Цены на нефть отыграли часть от обвала

Цены на нефть отыграли часть от 30%-ого обвала, который произошел в ходе торгов в понедельник, 9 марта. В настоящее время цена на баррель марки Brent снижена на 19%, WTI снизилась на 20%.

По состоянию на 12:50 мск, Brent продается по $36,6 за баррель, контракты по марке WTI предлагаются по $33, пишет «РИА Новости».

Утром в понедельник на лондонской бирже ICE нефть Brent по состоянию на 7:24 мск потеряла 43,4% и упала до $31,57. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI упала на 49,6%.

После этого цены на углеводород продолжили снижение. Brent с поставкой на апрель опустилась до $31,38 за баррель, а WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

5 марта на бирже ICE в Лондоне цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $51,68 за баррель, пишет «Газета.ру». При этом нефть марки WTI подорожала до $47,25

Резкое снижение цен на нефть произошло на фоне того, что 6 марта страны ОПЕК+ не договорились ни о продлении ранее заключенной сделки о сокращении объемов добычи нефти, ни об изменении ее параметров.

Россия предлагала сохранить ранее согласованные условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение добычи нефти. С 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.

Падение цен на нефть после их завышения является закономерным процессом, заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. М. Ломоносова, доктор экономических наук Елена Ведута.