Из-под ОПЕК: выход из нефтяной сделки укрепит позиции России на рынке

Отказ от участия в сделке ОПЕК+ дает российской нефти шанс вернуть свою долю на мировом рынке, уверены эксперты. Побочные эффекты соглашения для нашей страны с каждым месяцем становились очевиднее, а другие государства тем временем всё активнее наращивали добычу, отмечают они. На деле выходило, что все выбывающие объемы полностью замещались американской сланцевой нефтью, подчеркнул пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Теперь же планам США по захвату рынка вряд ли суждено сбыться — после распада соглашения добыча сланца может оказаться попросту нерентабельной.

«Бумажная нефть»

Согласно условиям сделки ОПЕК+, с 2017 года страны – участницы договора урезали общую добычу с 32,4 млн до 30 млн баррелей в день. В итоге доля этих государств на рынке с 33,6% снизилась до исторического минимума 28,5%. Освободившееся место заняли США, нарастившие добычу сланцевой нефти на 4 млн баррелей в сутки и увеличившие экспорт за три года действия «Декларации о сотрудничестве» в пять раз.

В итоге сделка, целью которой было заявлено спасение мирового рынка черного золота, расчистила дорогу дорогой американской нефти, убрав препятствия в виде дешевой неамериканской, считает доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. После отказа от участия в этом договоре у России появляется возможность укрепить свои позиции в качестве ведущего поставщика углеродов, отметил он.

— Мы были частью большого проекта и играли по законам картельного бизнеса, поэтому выход из соглашения означает, что начинается самостоятельная игра на мировом рынке, — убежден эксперт.

По его словам, ОПЕК давно ничего не регулирует, так как цены на нефть формируются на бирже.

— То есть у нас к 2% реальных торговых сделок добавляется 98% продажи фьючерсов — контрактов без обязательств по поставке нефти. Это чистые спекулятивные механизмы — «бумажная нефть», — пояснил он. — Собственно говоря, там и формируется цена основная, то есть там идет биржевая игра, и играют крупные игроки — инвестиционные банки, которые были допущены специально к этой игре накануне 2014 года, после кризиса 2008 года были сняты ограничения для биржевой игры.

Второй фактор, влияющий на нефтяные цены, — американская политика санкций и другие геополитические инструменты, убирающие с рынка крупных производителей. Выход России из сделки означает большие потери для американского сланца, прогнозирует эксперт.

— Порог рентабельности в США значительно ниже, чем у нас, так как постоянно нужно бурить. Их нефть по определению дороже, чем любая другая. В итоге сланцевая добыча окажется нерентабельной, — заключил Леонид Крутаков, отметив, что сланцевая добыча по отчетам компаний с 2008 года операционно убыточна.

В ожидании краха

Крах сланцевой отрасли США после ухода России предсказывает и аналитик БКС Сергей Суверов. Он уверен, что у российских нефтяников появился шанс вернуть долю рынка, вытеснив американские сланцы за счет обеспечения рентабельности добычи в условиях снижения цен.

— В сегменте легкой нефти сейчас переизбыток, ее добывают все члены ОПЕК, включая США, Норвегию, Бразилию и Мексику, — отметил эксперт. — А вот с тяжелой, сернистой нефтью ситуация прямо противоположная. После того как из-за американских санкций практически прекратились поставки из Ирана и Венесуэлы, в этом сегменте рынка образовался дефицит.



Выход из сделки поможет нашей стране вернуть долю, которая была утрачена в тот период, когда нефтяная отрасль находилась в тисках ОПЕК+ и наша нефть уступала место американской, согласен и Леонид Крутаков.

— Фактически сейчас мы будем наблюдать обратный процесс. Момент также выбран удачный — заметим, что именно сейчас сланцевые компании США формируют бюджет на год, и падение цен вынудит их признать себя банкротами, — полагает он.

Сделка с ОПЕК+ была лишена смысла, отметил в беседе с РБК и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев. По его словам, соглашение сыграло позитивную роль лишь на первом этапе, а в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти.

— С точки зрения интересов России, эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи. Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм, — заявил он.

Представитель «Роснефти» добавил, что соглашение ОПЕК+ уже не влияет на рынок и объем предложения на рынке из-за него не меняется.

«Таблетка» не действует

Если взглянуть на цифры, «Декларация о сотрудничестве» действительно давно перестала быть «волшебной таблеткой» для России, а побочные эффекты становились всё очевиднее. Крупнейшие добывающие регионы вынуждены были сдерживать развитие перспективных проектов, а другие страны, в первую очередь США, активно наращивали добычу.

Вместе с тем добыча нефти в России с 2007 года выросла лишь на 10%, тогда как в США, Бразилии и Ираке — на 87%, 50% и 111% соответственно. При этом потребители переориентировались с российской нефти на другие сорта, перестраивали логистические цепочки.

Теперь же увеличение объемов добычи нефти в стране зависит от планов отечественных компаний, отметил министр энергетики России Александр Новак. По его мнению, выход из соглашения может позволить нарастить добычу российской нефти на 0,3 млн баррелей в сутки.