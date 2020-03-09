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В Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике. Возглавит штаб премьер-министр Аскар Мамин, сообщила пресс-служба президента в понедельник, 9 марта.

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Ранее в понедельник Токаев провел оперативное совещание с руководством правительства и ведомств, на котором обсуждались вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику страны, пишет «РИА Новости».

Штаб разработает антикризисный план по поддержке занятости населения. «Президент считает крайне важной задачу обеспечение как можно большего числа людей рабочими местами», — сообщила его пресс-служба.

Также Токаев поручил Национальному банку и другим государственным органам выполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом. Президент заявил о необходимости принять меры по сокращению расходов бюджета, стабилизации валютного рынка Казахстана, оптимизировать как республиканские, так и местные бюджеты.

9 марта в ходе торгов на международных биржах цена нефти марки Brent с поставкой на апрель побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

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