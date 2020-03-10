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Экономист дал совет по покупке валюты на фоне падения курса рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Не следует покупать валюту, пока на биржевом рынке наблюдается паника, рассказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

По данным Московской биржи, курс доллара США 10 марта на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рубля. Евро вырос на 5,1 рубля, его курс составил 82,6 рубля.

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«Вчера курс доллара на Форекс был 75 рублей, сегодня на открытие не превысил 73 рублей, потому что вышел Центробанк и в поддержку российского рубля начал продавать валюту», — сказал эксперт.

По его словам, покупать валюту нужно на спокойном рынке, когда нет повышенной волатильности и панических распродаж.

Если же вопрос стоит остро с точки зрения необходимости покупок валюты, то можно немного подождать, после такого сильного роста может быть откат в сторону 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро, добавил Абрамов.

«Рынок акций и облигаций довольно хорошо просел и можно присматриваться к отдельно взятым эмитентам, локально. Частями подкупать сильно просевшие бумаги. В периоды неопределенности и повышенной волатильности инвесторы покупают золото, что позволяет также присмотреться к акциям золотодобывающих компаний», — заключил специалист.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.

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