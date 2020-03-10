«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители предприятия заявили, что негативно оценивают нестабильную ситуацию на мировых рынках для автомобильной промышленности в целом, и для «АвтоВАЗа» в частности.

«Сегодня «АвтоВАЗ» является одним из наиболее локализованных производителей в России, но всё же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», — говорится в обращении.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не договорились о продолжении сделки по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В понедельник, 9 марта, резко обвалились цены на нефть, снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине и упали индексы российских компаний. Например, во вторник утром, 10 марта, курс доллара США на Мосбирже подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рубля.

Вместе с тем в Минэкономразвития заявили о способности России противостоять внешним шокам. Сейчас в министерстве разрабатывают стратегию инвестиций государственных средств, чтобы максимально эффективно распорядиться этими деньгами.