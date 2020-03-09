Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка

Московская биржа во вторник, 10 марта, откроется падением индексов на 10-30%, прогнозируют опрошенные "Известиями" эксперты. На масштабное снижение нефтяных цен мировые площадки уже отреагировали 9 марта, когда в России был выходной. Если негативные настроения на рынках усилятся и компромисс по нефти не будет найден, российская валюта в моменте может опускаться и до 90 рублей за доллар, а нефть держаться в районе $30 за баррель. Впрочем, в XXI веке подобные обвалы происходили уже дважды, и каждый раз Россия находила выход из кризиса, напоминают экономисты. По их мнению, для стабилизации ситуации Центробанк уже в марте может пойти на повышение ключевой ставки на 0,25 п.п. В случае негативного сценария в зоне риска — связанная с импортом продукция, которая может прибавить в цене до 10%, прогнозируют эксперты.

Новый «лебедь»

К коронавирусу, который в последнее время сильно бил по биржевым котировкам, добавился еще один «чёрный лебедь», негативно влияющий на рынок акций и курс рубля — развал сделки ОПЕК+. Заседание стран-участниц соглашения в Вене 6 марта, на котором в качестве меры поддержки цен на черное золото на фоне эпидемии обсуждалось дополнительное снижение добычи во втором квартале, фактически закончилось разрывом альянса между Россией и государствами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией.

В результате в понедельник стоимость барреля снизилась почти на треть (сравнительно небольшое падение – на 9% - произошло ещё в пятницу вечером). Вслед за этим обрушились и основные зарубежные рынки. Индекс Шанхайской биржи сокращался на 3%, Шэнчьжэньской — на 3,8%, японский Nikkei — на 5,3%. Британский FTSE 100 — на 8,5%, намецкий DAX — на 7,1%, итальянский FTSE MIB — на 7%, французский CAC 40 — на 7,3%. Американский фондовый рынок тоже открылся падением: индексы Dow Jones, S&P-500 и NASDAQ снизились в моменте на 7%. Вместе с нефтью рухнули акции сланцевиков США — примерно на 30-40%.

Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне на открытии потеряли от 9 до 26% стоимости. После 12:00 расписки «Роснефти» снизились почти на 20%, «Лукойла» — на 17,3%, «Газпром нефти» — на 14,27%.

Курс доллара на международном рынке Forex в понедельник в ходе торгов поднимался на 9,5%, и превышал отметку в 75 рублей. Курс евро — выше 85 рублей (+10% к уровню закрытия предыдущей сессии).

В Минфине РФ утром в понедельник поспешили заявить, что денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит на покрытие дефицита бюджета из-за обвала стоимости «чёрного золота» на шесть-десять лет вперёд. Цена отсечения бюджетного правила, при которой формируется российский бюджет, составляет примерно $43 за баррель. Когда нефть стоила дороже, доходы сверх этой отметки направлялись в ФНБ — сейчас его объём составляет 10,1 трлн рублей или 9,2% ВВП. Также Минфин объявил, что будет продавать валюту на внешнем рынке. ЦБ в свою очередь пообещал покупки приостановить.

Однако эти ободряющие заявления не смогут остановить падение индексов на Московской бирже на открытии 10 марта, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он ожидает снижения в пределах 10-30%. Наибольшие потери понесут акции нефтегазовых компаний, которые представляют значительную долю в портфелях отечественных инвесторов, отметил эксперт.

Российская валюта в таких условиях может закрепиться на отметке 75 руб./$, но из-за коронавируса и нестабильности на мировых рынках курс может достичь и 80 руб./$, сказал «Известиям» аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. При нарастании паники на рынках курс российской нацвалюты в моменте может снижаться и до 90 рублей, а к евро – до 95, добавил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По мнению заведующего научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финрынков» Дениса Домащенко, если стоимость барреля опустится значительно ниже $30, возникнет риск срыва реализации инвестпроектов за счёт средств ФНБ.

Однако на совещании, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел 9 марта, глава Минфина Антона Силуанов заявил, что даже в условиях низких цен на нефть государство может гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. А также — исполнение поручений президента, реализацию нацпроектов и сохранение экономической стабильности.

На этом же заседании глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что сценарий выхода из соглашения прорабатывался заранее и «текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза».

Новости для спекулянтов

Впрочем, нынешний обвал вряд ли будет для российских рынков более жёстким, чем ситуация 2014 года, отметил Антон Покатович.

— Общий каркас всей экономической и финансовой системы РФ сейчас гораздо прочнее, и у России есть запас прочности для того, чтобы переждать спад рынков без критических последствий для экономики, — пояснил «Известиям» эксперт. — На наш взгляд, снижение в начале недели имеет весьма эмоциональный окрас, однако, снижение российских рынков и рубля может продолжиться под давлением не столько спекулятивных стратегий, сколько бегства инвесторов от риска.

В XXI веке серьезные обвалы цен на нефть и рубля происходили уже дважды – в 2008-м и в конце 2015-го - начале 2016 года, напомнила в беседе с «Известиями» замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

— В 2009 году Россия вышла из кризиса, хотя и ушла в минус по росту ВВП. Быстрый выход как раз был связан с тем, что ОПЕК сократил добычу на 3 млн баррелей в сутки, благодаря чему цены вернулись к $100 за баррель. Соответственно, укрепился и рубль, — отметила она. — А в конце 2016 года одним из факторов, который позволил восстановиться ценам на нефть, стало создание альянса ОПЕК+ и сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. Нынешний обвал рынков в большей степени спекулятивен, так как фактически вызван либо геополитическими факторами (прекращением действия сделки ОПЕК+), либо коронавирусом. А с последним всё может зависеть от новостного фона.

По мнению эксперта, драйвером выхода из кризиса в этом случае будет уже не ОПЕК или ОПЕК+, а, скорее, Всемирная организация здравоохранения — в случае, если коронавирус пойдёт на спад. Пока в КНР прогнозируют, что вспышка COVID-19 продлится до июня.

Сделка с ОПЕК+ потеряла смысл — соглашение уже не влияет на рынок, отметил и пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев. По его словам, сделка сыграла позитивную роль лишь на первом этапе, а в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, замещались американской сланцевой нефтью.

— С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи. Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм, — заявил он РБК.

Однако, если в ближайшие дни паника будет усиливаться и цена на нефть опустится заметно ниже $30 за баррель, не исключено, что в этом году не будет и сделки по покупке правительством Сбербанка у ЦБ за счёт средств ФНБ, считает Денис Домащенко.

20 марта состоится заседание совета директоров Центробанка, на котором будет приниматься решение об изменении ключевой ставки. Ввиду волатильности рубля регулятору следовало бы повысить ставку на 0,25 п.п. — до 6,25%, считает Денис Порывай из Райффайзенбанка.

— Хотя при таком ослаблении рубля повышение должно быть даже больше, — уверен он.

Нефтяное пике

Альянс ОПЕК+ контролировал цены на нефть на протяжении последних трех лет. Страны картеля в Вене 6 марта пытались договориться о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартал 2020 года. Но Россия выступила против такой меры, в итоге страны не договорились ни о дополнительном снижении, ни даже о продлении уже существующей сделки о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки. Россия, кстати, была не против продления уже действующих договоренностей, но участники альянса посчитали ее половинчатой. Теперь с 1 апреля страны-члены картеля свободны от обязательств и могут наращивать добычу на свое усмотрение.

«Мы еще пожалеем о сегодняшнем дне», - отметил в пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман. Другие участники встречи назвали ее худшей в истории ОПЕК. Уже 9 марта Reuters сообщило, что из-за падения цен на нефть страны-участницы соглашения за сутки потеряли $ 500 млн.

Саудовская Аравия на фоне срыва сделки заявила, что готова увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости и до 12 млн (на март она составляла 9,7 млн). Подобные действия рынок посчитал ответом на решение России.

- На этом фоне стоит ожидать сокращения котировок ниже $30 за баррель. Со временем рынок нефти стабилизируется, но цены все равно останутся низкими, - полагает Артем Деев.

Он привёл в пример ситуацию, которая наблюдалась в начале 80-х годов прошлого века: с 1979 по 1981 год потребление нефти в США, Европе и Японии снизилось на 13%. После 1980 года продолжающийся спад потребления и перепроизводство нефти привели к последовательному шестилетнему падению цен, к 1986 году они понизились на 46%, отметил эксперт.

Настолько сильное снижение котировок в понедельник является следствием того, что рынок нефти традиционно является неэластичным, отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Незначительные объемы перепроизводства могут вызывать несоразмерно высокие отклонения цены вниз.

- Решения Саудовской Аравии о намерениях повысить добычу, а также введение скидок для своих потребителей, указывает на переход в состояние ценовой войны, - сказал эксперт. - На ситуацию с ОПЕК+ крайне негативно накладывается фактор принимаемых во всем мире ограничительных мер в отношении распространения коронавируса.

По словам Василия Карпунина, решение о развале сделки оказалось для участников рынка большой неожиданностью.

Текущие условия сделки ОПЕК+ действуют до конца марта. Возможно, видя негативные последствия от ожиданий дальнейшего отказа от сокращения добычи, нефтедобывающие страны все-таки пересмотрят свое решение. В этом плане пока не поступало каких-то сигналов, но факт получения ими обратной связи налицо — падение нефти Brent к $30–35 само по себе является фактором в пользу достижения компромисса, считает эксперт.

Снижение американской WTI неизбежно вызовет резкое торможение темпов роста добычи в США, в том числе на сланцевых месторождениях. Сохранение цен около $30 на длительном промежутке времени может спровоцировать у сланцевиков проблемы с обслуживанием долга, а инвестпрограммы будут сокращены, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Выход из сделки ОПЕК+ во многом как раз мог быть обусловлен тем, что страны-участницы соглашения постепенно отдавали долю рынка США. Платой за восстановление доли будут существенно более низкие цены.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше планки отсечения ($42,4 за баррель), направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).Сейчас котировки нефти ушли ниже этого уровня, так что в среднесрочной перспективе можно ожидать снижения ФНБ. Его масштаб будет зависеть от сроков, на которые растянется период столь низких цен.

Не только нефть

Все, что связано с импортом, может увеличиться в цене в пределах 10% из-за непредсказуемости курсов валют и отсутствия у ритейлеров возможности просчитать хотя бы краткосрочную перспективу рисков и политику в ценообразовании, сказала «Известиям» старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

- Сейчас рынком будет править паника и повышение цен - самый простой механизм. Цены вырастут на такие товары как электроника, техника гаджеты и лекарства. Очень много будет зависеть от того, выступит ли ЦБ в защиту рубля. Чтобы сдержать курс нужна интервенция внутри дня в 10-20 раз больше того объема долларов, которые обычно закупает Минфин, - отметила эксперт.

По словам эксперта, топливо в меньшей степени вряд ли подорожает, соглашение между нефтяниками и правительством РФ в силе. А вот услуги ЖКХ планово вырастут в цене в начале II полугодия и здесь россиян не поджидает неприятный сюрприз, заметила Анна Бодрова.

Генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин считает, возможный курс в 90 рублей за доллар, даже если он установится ненадолго, приведёт к удорожанию всех товаров иностранного производства, в том числе тех, где есть зарубежные комплектующие и сырье.

- Перебои в поставках из Китая уже привели к сокращению производства на ряде российских автопредприятий. Уже начали дорожать сахар и крупы, чай и кофе. Продолжение ослабления рубля может вынудить Центробанк России поднять ключевую ставку, что запустит рост инфляции. На этом фоне стоит ожидать роста коммунальных услуг, топлива, промышленных товаров, - добавил Андрей Хохрин.

Впрочем, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов склонен считать, что причина текущего падения – паника из-за заявлений Саудовской Аравии и вряд ли будет иметь долгосрочный характер.

Россия сегодня, по словам эксперта, может оперативно увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Но главное – расширить ресурсную базу и прекратить поддержку слабых игроков за свой счет. Решение Саудовской Аравии начать гонку по наращиванию добычи он ставит под сомнение – эта страна, как показывает практика, более чувствительна к снижению цен.

Над текстом работали Ирина Цырулева, Инна Григорьева, Татьяна Бочкарева, Вадим Арапов, Наталья Ильина, Евгения Перцева и Александр Волобуев