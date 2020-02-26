Потерпели страх: глобальные банки испугались санкций против госдолга РФ

Роль российских госбумаг на глобальных рынках настолько велика, что запрет на операции с ними может спровоцировать самые негативные сценарии для всей международной денежно-кредитной системы . Так специалисты Института международных финансов, объединяющего около 450 крупнейших организаций, признали, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков . В них, в том числе, вложены и средства банков, входящих в эту ассоциацию. Согласно ее отчету, «санкции из ада» могут обернуться не только уходом иностранных банков из России, но и турбулентностью на рынках ценных бумаг других стран, а также проблемами в международной торговле.

Бумага с весом

Облигации федерального займа (ОФЗ) входят во все основные глобальные индексы развивающихся стран. Причем российские суверенные бумаги занимают там ключевую позицию . Об этом говорится в обзоре Института международных финансов «Рыночные интервенции. Анализ последствий санкций США против России» («Известия» ознакомились с документом).

Западные банки признали, что санкции спровоцируют резкий отток с развивающихся рынков, куда вложены их средства. Как следует из документа, ограничения Штатов на покупку государственных бондов РФ приведут к тому, что инвесторы столкнутся с необходимостью реформировать свои стратегии. Это спровоцирует перераспределение капитала между бумагами других стран: чтобы сбалансировать портфель, игрокам придется выводить деньги из развивающихся рынков и вкладывать их в менее рискованные. Причем такая ситуация возможна даже в случае введения санкций против покупки ОФЗ только на аукционах Минфина. Формально, это сохранит пути для приобретения бумаг на вторичном рынке, однако инвесторы могут интерпретировать такую меру как первый шаг к ограничениям на владение российскими гособлигациями в принципе.

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Справка «Известий» Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) — это ассоциация, объединяющая около 450 финансовых организаций из 70 стран. Ее члены — банки, платежные и расчетные системы, аудиторы и т.д. Например, такие, как Raiffeisen Bank International, Barclays plc, Morgan Stanley, Goldman, Sachs, SWIFT и так далее. Российских организаций среди членов IIF нет.

Другое негативное следствие санкций против российского финрынка и, в частности, ОФЗ — это возможный уход «дочек» иностранных банков из страны . Ограничения на приобретение облигаций федерального займа приведут к тому, что зарубежные финансовые учреждения будут вынуждены заниматься перекупкой бумаг у своих российских конкурентов. Это создаст у них дефицит ликвидности, ослабит рыночные позиции и постепенно приведет к сворачиванию бизнеса. Если же «дочки» иностранных групп потеряют возможность открывать счета в ЦБ — они однозначно уйдут из России, резюмируют аналитики.

Еще одна угроза от антироссийских мер США в том, что новые санкции могут создать существенные сложности в международных расчетах, предупреждают в IIF . Дело в том, что рубль — одна из наиболее активно торгуемых валют развивающихся стран . Санкции против ОФЗ существенно понизят его ликвидность. Это увеличит стоимость транзакций для зарубежных партнеров РФ и создаст серьезные трудности в торговле. В конечном счете, ограничения ударят по всей Европе, поскольку большинство членов ЕС сильно зависят от поставок энергоресурсов из России.

По оценкам экспертов IIF, в 2019 году нерезиденты вложили в гособлигации РФ $16 млрд. На данный момент им принадлежит около трети всего рынка, то есть примерно $142 млрд.

Замена найдется

В конце прошлого года профильный комитет сената США одобрил пакет антироссийских мер, анонсированный еще в начале 2019 года, но с тех пор зависший на рассмотрении. Это первый серьезный этап в одобрении «санкций из ада». Наиболее существенные пункты этого пакета — запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ с периодом обращения более 14 дней, включение в санкционные списки ключевых финансовых институтов (их перечень не детализируется), а также ограничения на инвестиции в освоение нефтяных месторождений в России и в зарубежные СПГ-проекты отечественных компаний.

«Известия» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать выводы IIF и оценить угрозу санкций. Там сообщили, что дефицит спроса на внешнем рынке заимствований всегда можно компенсировать на внутреннем.

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С точкой зрения IIF согласились в «БКС Премьер». Главный аналитик организации Антон Покатович считает, что санкции в отношении ОФЗ нанесут вред не только интересам России, но и сформируют набор негативных последствий для прочих участников мирового рынка, в том числе и американских инвесторов . Фактически, столь жесткие ограничительные меры могут стать для рынка явным сигналом к тому, что противостояние сторон будет усиливаться. Например, за долговыми санкциями могут последовать и рестрикции в отношении российской нефтегазовой отрасли, а после ограничения для российского нефтегазового экспорта.

Впрочем, даже если США запретят покупать ОФЗ на аукционах Минфина, серьезная часть иностранцев будет держать их до погашения, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. На данный момент явных признаков предстоящего введения жестких ограничений на покупку российского госдолга нет, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Это связано с тем, что американская администрация не заинтересована в рыночном шоке в преддверии выборов.