Распродажная политика: как Россия может ответить на «санкции из ада»

На любые новые санкции со стороны США Россия будет отвечать зеркально, заявил Владимир Путин. Так президент прокомментировал вопрос о дополнительных ограничениях, одобренных 18 декабря комитетом американского сената. Самые серьезные угрозы из всего пакета антироссийских мер — это запрет на инвестиции в госдолг РФ, полагают опрошенные «Известиями» экономисты. По их мнению, если его одобрят, то в правительстве могут решить продолжить копить резервы и отказаться от вложений в проекты средств, собранных в ФНБ. Впрочем, у России есть достойный ответ: Москва может запустить распродажу американских госбумаг.

Санкции в ад

Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией, заметил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В случае введения новых ограничений Кремль ответит зеркально, заявил он.

Накануне встречи президента с журналистами комитет по международным отношениям сената США одобрил пакет антироссийских мер, анонсированный еще в начале 2019 года, но с тех пор зависший на рассмотрении . Это первый серьезный этап в одобрении «санкций из ада». После утверждения на уровне комитета законопроект выносится на голосование общим составом сената. При поддержке большинства за документ еще должна будет проголосовать палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту.

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Причина для введения нынешнего пакета — приписываемые Москве вмешательства в «демократические процессы». Однако, как указывают эксперты, США решили ужесточить давление против РФ на фоне введения в строй «Северного потока – 2» и развития российской добычи СПГ.

Наиболее существенные пункты этого пакета — запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ с периодом обращения более 14 дней, включение в санкционные списки ключевых финансовых институтов (их перечень не детализируется), а также ограничения на инвестиции в освоение нефтяных месторождений в России и в зарубежные СПГ-проекты отечественных компаний.

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Абсолютно зеркального ответа на санкции против госдолга предусмотреть трудно, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Экономики России и США несопоставимы по масштабам. Однако для Вашингтона будет крайне неприятно, если Москва откажется от вложений в облигации федерального казначейства, отметил эксперт. С ним согласен и профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Он отметил, что сейчас РФ — один из крупнейших держателей американских госбумаг, и массированная распродажа негативно скажется на цене расписок ФРС. В октябре российские инвестиции в американские облигации достигли $10,7 млрд.

Продолжим копить

Самые негативные для нашей страны меры из перечисленных — это санкции против госдолга и финансовых организаций, полагают опрошенные «Известиями» экономисты. Если Россию отключат от долгового рынка на Западе, правительство может начать использовать накопления ФНБ для компенсации этих заемных средств, считает Александр Дерюгин. По его мнению, уровень профицита бюджета в ближайшую трехлетку будет снижаться довольно высокими темпами. Согласно финансовому плану страны, уже в 2020 году превышение доходов над расходами сократится до 0,9 трлн рублей. А в 2021 и 2022 годах казна получит «прибыль» в 0,6 трлн и 0,3 трлн рублей соответственно.

Вероятное замедление темпов мировой экономики и снижение цен на нефть приведет к еще более значительному сокращению запаса прочности бюджета, а в таких условиях правительству целесообразно будет нарастить резервы, пояснил экономист. Скорее всего, от трат ФНБ, которые запланированы на следующий год, временно придется отказаться, резюмировал Александр Дерюгин.

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С его точкой зрения согласен ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Он добавил, что высок риск резкого оттока иностранного капитала из ОФЗ в случае, если угроза ограничений реализуется. Дело в том, что на протяжении 2019 года нефтяные котировки держались на относительно высоком уровне, ключевая ставка ЦБ устойчиво снижалась, в результате чего цена российских суверенных облигаций увеличивалась. Растущий рынок привлекает множество спекулятивных инвесторов, которые оперативно продают активы, когда видят риск прекращения тренда на повышение. Такой массированный исход из ОФЗ чреват резким ослаблением рубля и, как следствие, увеличением ключевой ставки, полагает специалист.

Внешний долг РФ на 1 октября 2019 года, по оценке Банка России, составил $471,6 млрд, увеличившись с начала года на $16,9 млрд, или на 3,7%. Согласно сообщению регулятора, важную роль сыграло приобретение суверенных ценных бумаг нерезидентами в первой половине года. На фоне введения США санкций доля иностранного капитала в российских госбумагах опустилась в конце 2018 года до минимального уровня в 24,4%. На 1 октября она выросла уже почти до 30%, сообщал Банк России.

Банки готовы

Эффект от возможных рестрикций против ключевых финансовых институтов, прежде всего госбанков, будет менее существенным, добавил Сергей Пухов. Эта угроза уже давно нависла над российским рынком, поэтому регулятор и правительство подготовились к такому сценарию: значительная часть платежей осуществляется в евро или национальных валютах, создан аналог SWIFT — система передачи финансовых сообщений . Катастрофы для кредитных организаций не случится, уверен и Александр Дерюгин. В конечном счете это приведет к росту стоимости и длительности трансакций, но не более того, резюмировал он.

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Впрочем, оба эксперта уверены, что вероятность серьезных санкций против России, в частности запрет на покупку отечественного госдолга, довольно низка. Дело в том, что среди иностранных обладателей российских ОФЗ множество инвесторов из США, утверждает Сергей Пухов. Ограничения приведут к тому, что держатели бумаг потеряют прибыль, поскольку цена, очевидно, резко упадет. «Бить» сами по себе американцы вряд ли станут, подытожил эксперт.

В апреле первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на встрече с международными инвесторами на Весенней сессии Международного валютного фонда рассказал, что у правительства есть «план Б» для противодействия возможным санкциям в отношении российского долга и госбанков. Защита от первого вида ограничений — это значительный объем накопленных резервов и бюджетных остатков. От второго — это инструменты Банка России, которые позволят поддержать всех клиентов кредитных организаций, обеспечить им полностью расчеты, а также выдачу наличных.