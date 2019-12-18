«Я отвергаю односторонние санкции США»

Германия продвигает безвизовый режим для российский студентов, однако для этого пока не хватает согласия всех стран – членов Шенгена. Об этом в интервью «Известиям» рассказал уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии Дирк Визе. Он рассказал о «Северном потоке – 2», €20 млн на укрепление сотрудничества с гражданским обществом России, а также об интересе немецких туристов к Калининграду.

— «Северный поток – 2», несмотря на все трудности, в скором времени всё же будет запущен. Стоит ли ожидать потепления в отношениях между Россией и Германией после реализации проекта?

— В своей работе я ежедневно чувствую то тепло, которое характерно для многих сфер нашего сотрудничества благодаря многолетним личным контактам. Также важно то, что мы продолжаем вести диалог даже по самым сложным вопросам. Что касается «Северного потока – 2», то, несмотря на то что это экономический проект, он, конечно, имеет и политическое значение. Федеральное правительство Германии работает над «Северным потоком – 2», и в то же время над вопросом транзита газа через Украину, который, я надеюсь, будет прояснен в ближайшее время. Я могу точно заверить, что отвергаю односторонние санкции Соединенных Штатов. Но для ощутимых политических улучшений нам, в первую очередь, необходима реализация Минских соглашений и прогресс по украинскому вопросу. И я надеюсь, что итоги прошедшей 9 декабря встречи лидеров в «нормандском формате» зададут новую динамику урегулированию кризиса.

— Какова судьба вашего предложения запустить в Германии безвизовый режим для российский студентов?

— Либерализация визового режима возможна только при условии согласия всех стран – членов Шенгенской зоны. Мы продвигаем это предложение, как и говорил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на Петербургском диалоге в Бонне. Наши позиции с партнерами по Европейскому союзу сходятся в том, что необходимо развивать контакты между обществами. Такие обсуждения все-таки требуют времени. Я не буду упускать эту тему из вида. Между тем речь идет еще о том, чтобы сделать процедуру выдачи виз для участников программ студенческого обмена максимально простой и доступной.

— Как развивается сотрудничество по обмену студентами между Германией и Россией?

— Российские студенты чаще всего выбирают Германию, чтобы пройти обучение за границей. В этом смысле мы опережаем даже Соединенные Штаты Америки. Русские учащиеся составляют пятую по величине группу студентов в ФРГ. В 2018 году их было более 14 тыс. Количество иностранных студентов в России тоже растет, но все-таки значительно медленнее. У РФ есть большой потенциал в этой сфере, который она могла бы раскрыть. Доля иностранных студентов в настоящее время составляет около 4%. Существует около тысячи российско-немецких программ по студенческому обмену. В 2018 году Служба академических обменов Германии (DAAD) оказала поддержку более 4 тыс. русских и почти 2 тыс. немецких студентов, выпускников и научных деятелей.

— Поддерживает ли правительство Германии этническое меньшинство российских немцев?

— Федеральное правительство поддерживает немецкие меньшинства в первую очередь культурно. Это относится и к немцам, высланным из России в Германию, которые, конечно же, продолжают поддерживать связь с русской культурой и являются важным элементом взаимоотношений наших обществ. В Детмольде мне нравится бывать в музее истории культуры российских немцев. Там как раз представлена эта связь.

— В прошлом году федеральное правительство выделило средства в рамках программы развития сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и в России. Стоит ли ожидать подобные инициативы в будущем?

— Сотрудничество с российским гражданским обществом началось в 2016 году. В 2020 ожидается еще большее финансирование: планируется увеличить сумму до €20 млн, ведь спрос огромный. Это позволяет смотреть в будущее с надеждой. Особенно важно развивать контакты между заинтересованными гражданами, поскольку они являются основой прочных отношений. Это относится и к сотрудничеству спортивных клубов Германии и России: на развитие их контактов Бундестаг также увеличил сумму выделяемых средств.

— Среди немцев растет интерес к Калининградской области. На ваш взгляд, с чем это может быть связано, учитывая, что немецкого наследия в Калининградской области практически не осталось? Насколько перспективным вам кажется туризм в этот регион РФ?

— Прежде всего на это повлиял позитивный имидж России, который сложился у иностранцев во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Калининград был одним из городов-площадок для проведения матчей. Также летом 2019 года в Калининградской области была введена система электронных виз, что облегчает туристам въезд. В 1991 году Калининград стал открыт для международного сотрудничества, и между нашими регионами, городами и учреждениями установились прочные и дружественные связи. Буквально недавно отмечалась двадцатая годовщина партнерства Калининградской области и федеральной земли Германии Шлезвиг-Гольштейн. Туристический потенциал также объясняют уникальные природные ландшафты и, конечно, немецкое прошлое. Думаю, что в связи с 300-летием со дня рождения Иммануила Канта в 2024 году интерес снова возрастет. В любом случае я с нетерпением жду знакомства с этим городом в следующем году, ведь именно в Калининграде состоится «Петербургский диалог».