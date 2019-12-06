Протянуть трубу помощи: как Владимир Путин успокоил немецкий бизнес

Президент России встретился с представителями деловых кругов Германии. На фоне строительства «Северного потока - 2» и предстоящего саммита «нормандской четверки» в Париже было вполне очевидно, что Украина станет одной из основных тем дискуссии в Сочи . В ходе нее Владимир Путин не только призвал присутствующих инвестировать в нашу страну, но и заверил, что РФ не намерена прекращать транзит газа через соседнее государство и надеется на решение всех проблем с Киевом в ближайшее время . Между тем немецкие гости обратились к российскому лидеру с просьбой поддержать Европейский Пакт стабильности и роста для Восточной Украины.

Цифры и факты

За круглым столом в резиденции «Бочаров Ручей» собрались более 20 руководителей крупных немецких компаний и организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества ФРГ. В частности, на встрече присутствовали председатель правления «NordStream2 AG» Маттиас Варниг и глава SiemensAG Джо Кэзер. С российской стороны в зале можно было увидеть не только руководителей крупных компаний, но и целый ряд чиновников, включая министра экономического развития Максима Орешкина или вице-премьера Дмитрия Козака.

До появления президента страны, участники встречи активно общались и обменивались любезностями. Приход главы РФ, однако, не нарушил неформальный характер мероприятия. Несколько лет работавший в ГДР Владимир Путин в начале встречи произнес пару фраз на немецком , что вызвало улыбку гостей и способствовало созданию доверительной атмосферы.

– Наши встречи стали доброй традицией. Мы собираемся в таком формате уже в четвёртый раз, чтобы по-деловому обсудить нашу текущую работу, обменяться мнениями по перспективным проектам в самых разных областях, – отметил президент.

Он подчеркнул: Германия – один из важнейших экономических партнеров России. По его словам, немецкие инвестиции в экономику РФ сейчас превышают $20 млрд, а российские, в экономику ФРГ – почти $10 млрд. Всего в России присутствует порядка 5 тыс. компаний с участием немецкого капитала, их совокупный оборот составляет $50 млрд. В общей сложности Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России после КНР. Тем не менее еще совсем недавно она была на первом месте, c сожалением произнес Владимир Путин.

По словам члена комитета бундестага по международным делам Вальдемара Гердта, подобные встречи играют важную роль для преодоления кризиса в отношениях России и Евросоюза.

– Это как раз те каналы, которые надо использовать вопреки всем политически выстроенным барьерам. Это очень правильных ход. Надо разговаривать с людьми, с прагматиками, которые хотят сотрудничать и видят в кооперации с Россией будущее Германии и всей Европы. Я лично стараюсь содействовать тому, чтобы малый и средний бизнес объединялся и противостоял идеологически мотивированному маразму , – заявил парламентарий «Известиям».

Не бросим Украину

После презентации статистических данных Владимир Путин перешел к теме, которая в последние годы столь сильно волнует представителей западных стран. Несмотря на то, что все вопросы, связанные с поставками газа в Европу, звучали из уст президента несчетное количество раз, российский лидер все же решил на всякий случай вновь обозначить позицию Москвы.

– Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток – 2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объёмы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, – сообщил президент.

По его словам, «это чисто коммерческий проект и правительство фактически не принимает в нем участие».

– И чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, ещё раз хочу сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности , – продолжил Владимир Путин.

Глава РФ добавил, что в Вене сейчас ведутся активные российско-украинские переговоры по этому вопросу.

– Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но надеюсь, что всё‑таки участники этих переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения, – подчеркнул президент.

Несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, Россия всегда очень ровно и стабильно относится к своим экономическим партнерам, никогда не использует экономические рычаги для решения каких бы то ни было политических вопросов, добавил Владимир Путин.

– Хочу вас заверить: так оно будет и в будущем, – подытожил он.

Тему украинского кризиса продолжила заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер. Она выразила надежду, что саммит в Париже в нормандском формате станет ключевым моментом для преодоления разногласий.

– Надежда, которую бизнес связывает со встречей в Париже, очень большая, – сказала она. – Если не получится преодолеть политическую напряжённость, мы, безусловно, не реализуем большой потенциал экономического сотрудничества на нашем континенте, и мы отстанем от США и Китая. К сожалению, мы действительно потеряли время.

При этом Катрина Клаас-Мюльхойзер рассказала о предложении комитета разработать Европейский Пакт стабильности и роста для Восточной Украины с привлечением максимального количества государств – членов ОБСЕ.

– Мы хотели бы начать диалог между Россией и Европой об общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Мы считаем, что это необходимо, для того чтобы преодолеть разделение на нашем континенте . Мы были бы очень рады, уважаемый господин президент, если бы вы поддержали восемь предложений, разработанных нами. Ваше правительство их поддержало, для того чтобы Россия стала сторонником и партнёром упомянутого пакта стабильности и роста, – обратилась госпожа Клаас-Мюльхойзер к Владимиру Путину.

Восточный комитет германской экономики – очень мощная структура, которая уже 50 лет выстраивает мосты с Россией, отметил в беседе с «Известиями» немецкий политолог Александр Рар. По его словам, организация, по сути, предлагает создать стабилизационный фонд для Украины, чтобы совместными усилиями и общим финансированием восстановить регионы Донбасса. Эксперт уверен, что это разумное предложение, которое может способствовать нормализации отношений между Москвой и Западом.

Разумеется, Владимир Путин во время своего выступления провел и небольшую «агитационную» работу в целях дополнительного привлечения немецкого бизнеса. Президент напомнил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%, в этом году он будет скромнее, но позитивная динамика сохранится, пояснил он.

Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%. На низком уровне находится безработица (4,6%) и инфляция(3,6%). Для России это исторический минимум. Кроме того, в стране продолжается работа по снятию административных барьеров и обеспечению оптимальной налоговой нагрузки на бизнес. Также в российских регионах созданы Особые экономические зоны и Территории опережающего развития, где инвесторы получают целый ряд льгот, позволяющих значительно снизить капитальные затраты, резюмировал Владимир Путин.