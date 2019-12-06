Протянуть трубу помощи: как Владимир Путин успокоил немецкий бизнес
Президент России встретился с представителями деловых кругов Германии. На фоне строительства «Северного потока - 2» и предстоящего саммита «нормандской четверки» в Париже было вполне очевидно, что Украина станет одной из основных тем дискуссии в Сочи. В ходе нее Владимир Путин не только призвал присутствующих инвестировать в нашу страну, но и заверил, что РФ не намерена прекращать транзит газа через соседнее государство и надеется на решение всех проблем с Киевом в ближайшее время. Между тем немецкие гости обратились к российскому лидеру с просьбой поддержать Европейский Пакт стабильности и роста для Восточной Украины.
Цифры и факты
За круглым столом в резиденции «Бочаров Ручей» собрались более 20 руководителей крупных немецких компаний и организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества ФРГ. В частности, на встрече присутствовали председатель правления «NordStream2 AG» Маттиас Варниг и глава SiemensAG Джо Кэзер. С российской стороны в зале можно было увидеть не только руководителей крупных компаний, но и целый ряд чиновников, включая министра экономического развития Максима Орешкина или вице-премьера Дмитрия Козака.
До появления президента страны, участники встречи активно общались и обменивались любезностями. Приход главы РФ, однако, не нарушил неформальный характер мероприятия. Несколько лет работавший в ГДР Владимир Путин в начале встречи произнес пару фраз на немецком, что вызвало улыбку гостей и способствовало созданию доверительной атмосферы.
– Наши встречи стали доброй традицией. Мы собираемся в таком формате уже в четвёртый раз, чтобы по-деловому обсудить нашу текущую работу, обменяться мнениями по перспективным проектам в самых разных областях, – отметил президент.
Он подчеркнул: Германия – один из важнейших экономических партнеров России. По его словам, немецкие инвестиции в экономику РФ сейчас превышают $20 млрд, а российские, в экономику ФРГ – почти $10 млрд. Всего в России присутствует порядка 5 тыс. компаний с участием немецкого капитала, их совокупный оборот составляет $50 млрд. В общей сложности Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России после КНР. Тем не менее еще совсем недавно она была на первом месте, c сожалением произнес Владимир Путин.
По словам члена комитета бундестага по международным делам Вальдемара Гердта, подобные встречи играют важную роль для преодоления кризиса в отношениях России и Евросоюза.
– Это как раз те каналы, которые надо использовать вопреки всем политически выстроенным барьерам. Это очень правильных ход. Надо разговаривать с людьми, с прагматиками, которые хотят сотрудничать и видят в кооперации с Россией будущее Германии и всей Европы. Я лично стараюсь содействовать тому, чтобы малый и средний бизнес объединялся и противостоял идеологически мотивированному маразму, – заявил парламентарий «Известиям».
Не бросим Украину
После презентации статистических данных Владимир Путин перешел к теме, которая в последние годы столь сильно волнует представителей западных стран. Несмотря на то, что все вопросы, связанные с поставками газа в Европу, звучали из уст президента несчетное количество раз, российский лидер все же решил на всякий случай вновь обозначить позицию Москвы.
– Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток – 2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объёмы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, – сообщил президент.
По его словам, «это чисто коммерческий проект и правительство фактически не принимает в нем участие».
– И чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, ещё раз хочу сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности, – продолжил Владимир Путин.
Глава РФ добавил, что в Вене сейчас ведутся активные российско-украинские переговоры по этому вопросу.
– Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но надеюсь, что всё‑таки участники этих переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения, – подчеркнул президент.
Несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, Россия всегда очень ровно и стабильно относится к своим экономическим партнерам, никогда не использует экономические рычаги для решения каких бы то ни было политических вопросов, добавил Владимир Путин.
– Хочу вас заверить: так оно будет и в будущем, – подытожил он.
Тему украинского кризиса продолжила заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер. Она выразила надежду, что саммит в Париже в нормандском формате станет ключевым моментом для преодоления разногласий.
– Надежда, которую бизнес связывает со встречей в Париже, очень большая, – сказала она. – Если не получится преодолеть политическую напряжённость, мы, безусловно, не реализуем большой потенциал экономического сотрудничества на нашем континенте, и мы отстанем от США и Китая. К сожалению, мы действительно потеряли время.
При этом Катрина Клаас-Мюльхойзер рассказала о предложении комитета разработать Европейский Пакт стабильности и роста для Восточной Украины с привлечением максимального количества государств – членов ОБСЕ.
– Мы хотели бы начать диалог между Россией и Европой об общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Мы считаем, что это необходимо, для того чтобы преодолеть разделение на нашем континенте. Мы были бы очень рады, уважаемый господин президент, если бы вы поддержали восемь предложений, разработанных нами. Ваше правительство их поддержало, для того чтобы Россия стала сторонником и партнёром упомянутого пакта стабильности и роста, – обратилась госпожа Клаас-Мюльхойзер к Владимиру Путину.
Восточный комитет германской экономики – очень мощная структура, которая уже 50 лет выстраивает мосты с Россией, отметил в беседе с «Известиями» немецкий политолог Александр Рар. По его словам, организация, по сути, предлагает создать стабилизационный фонд для Украины, чтобы совместными усилиями и общим финансированием восстановить регионы Донбасса. Эксперт уверен, что это разумное предложение, которое может способствовать нормализации отношений между Москвой и Западом.
Разумеется, Владимир Путин во время своего выступления провел и небольшую «агитационную» работу в целях дополнительного привлечения немецкого бизнеса. Президент напомнил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%, в этом году он будет скромнее, но позитивная динамика сохранится, пояснил он.
Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%. На низком уровне находится безработица (4,6%) и инфляция(3,6%). Для России это исторический минимум. Кроме того, в стране продолжается работа по снятию административных барьеров и обеспечению оптимальной налоговой нагрузки на бизнес. Также в российских регионах созданы Особые экономические зоны и Территории опережающего развития, где инвесторы получают целый ряд льгот, позволяющих значительно снизить капитальные затраты, резюмировал Владимир Путин.