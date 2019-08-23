Застой в отношениях: как навести мосты между Россией и Германией
В четверг, 22 августа, завершился визит министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Москву. Он встретился со своим коллегой Сергеем Лавровым, а также пообщался с представителями гражданского общества в России. Глава МИД ФРГ призывает к «открытому диалогу с РФ», отмечая, что у сторон имеются «принципиально разные позиции по многим вопросам». Взаимодействие России и Германии оставляет желать лучшего: политические и культурные отношения фактически пробуксовывают, стороны периодически обмениваются взаимными упреками и претензиями. Впрочем, надежды на нормализацию отношений все-таки есть, причем на помощь в этом могут прийти самые жесткие критики Москвы. Как изменились отношения России и Германии за последние годы и что можно сделать для налаживания разрушенных связей — в материале «Известий».
Диалог, приятный во всех отношениях
«Очень хорошо, что между Россией и Германией ведется такой интенсивный диалог, иначе по двусторонним и многосторонним темам мы бы не продвинулись», — начал министр иностранных дел Германии Хайко Маас свой визит в российскую столицу — второй с начала этого года. Вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым они регулярно встречаются и созваниваются. Всего месяц назад главы МИД принимали участие в заседании российско-германского форума гражданских обществ «Петербургский диалог», проходившего в Бонне.
На этот раз министры обсуждали ситуацию на Украине и в Сирии, иранскую ядерную программу, взаимодействие Москвы с НАТО и Евросоюзом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи в Москве. 21 августа 2019 года
Особое внимание по традиции было уделено происходящему на Украине. Маас призвал провести встречу в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина), а также освободить украинских моряков. По его мнению, «необходимо воспользоваться ситуацией, сложившейся после выборов, и серьезно подойти к этому вопросу». Лавров обратился к новым украинским властям с просьбой вначале «объявить свою приверженность установлению мира на Донбассе на основе выполнения минского комплекса мер». Впоследствии стало известно, что Москва и Киев могут «обменяться задержанными и осужденными лицами до конца августа этого года».
Впрочем, дальнейшие заявления министров показали, что между Москвой и Берлином остается множество расхождений и противоречий. Известный либерал Хайко Маас заявил, что раз Россия осталась в Совете Европы, то она «должна уважать свободу прессы и собраний», напомнив, что корреспондента немецкой службы Deutsche Welle (DW) ненадолго задержали в Москве во время митингов в конце июля. (В российском МИДе впоследствии и вовсе обвинили DW во «вмешательстве во внутренние дела России и призывах присоединиться к акциям протестов».) Глава немецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров эти обвинения отверг.
Лавров ответил, что ничего не слышал об аресте немецкого журналиста, так как «Россия ни разу не применяла каких-либо ограничительных мер в отношений каких-либо СМИ, представленных в стране, — из Европы, из других стран». Министр, в свою очередь, пожаловался на притеснения российских СМИ в Европе. В частности, речь идет об RT и «Спутнике». Маас с этим не согласился, добавив, что «иначе они (российские журналисты. — «Известия») не стояли бы везде, куда бы я ни пришел».
Испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США. 18 августа 2019 года
Глава немецкого МИДа не стал также поддерживать претензии Москвы к Вашингтону в отношении испытания крылатой ракеты средней дальности «Томагавк» с наземной пусковой установки, проведенного в воскресенье, 18 августа. Берлин, изначально считавший Россию, а не США нарушителем Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтвердил свою довольно жесткую позицию и сейчас: «Раз ДРСМД уже недействителен, то и о его нарушении речи быть не может».
Еще пять лет назад столь критическую риторику Берлина в адрес Москвы было сложно представить.
Как гром среди ясного неба
Январь 2014 года. В России и Германии проходит опрос общественного мнения, в результате которого выясняется, что, несмотря на тяжелую историю взаимоотношений двух стран в ХХ веке, большинство немцев и россиян считают друг друга одними из самых взаимно дружелюбно настроенных народов, от которых не стоит ожидать опасности. Буквально за пару месяцев всё изменилось.
После присоединения Крыма к России в отношениях Берлина и Москвы образовалась трещина. Начало конфликта в Донбассе лишь углубило ее. ФРГ, в прошлом всегда поддерживавшая Российскую Федерацию, на этот раз выступила за введение санкций, несмотря на то что они сильно вредили немецкому бизнесу. Такая позиция одного из главных партнеров сильно удивила и разочаровала Москву.
России, привыкшей выстраивать отношения со странами один на один, было сложно понять Германию. Та, в свою очередь, поясняла, что действует в рамках общеевропейской политики, ее уже нельзя рассматривать как отдельное государство. Она лидер Европейского союза, который не может не считаться с Польшей, балтийскими странами, которые в силу исторической неприязни придерживаются жесткой позиции в отношении Москвы.
Граффити на Таганской площади с надписью «Россия и Крым — вместе навсегда». 27 марта 2014 года
За полгода резко изменились и настроения граждан Германии: 70% немцев высказывались за ужесточение ограничительных мер в отношении Москвы. Против этого выступали в основном главы крупнейших немецких компаний, таких как BASF, Siemens, Volkswagen, Adidas и Deutsche Bank, которые вели активный бизнес в России. Они вначале призывали канцлера Германии Ангелу Меркель смягчить санкционную политику. Однако прислушаться к голосу предпринимателей власти ФРГ никак не могли — это грозило им серьезными имиджевыми потерями. Капитанам немецкого бизнеса пояснили, что в сложившейся ситуации политические интересы намного важнее экономических. Они с этим согласились.
Связи, налаживаемые годами, разрывались прямо на глазах. Тогда же, в 2014-м, немецкие неправительственные организации отказались участвовать в форуме «Петербургский диалог». Немецкие НКО отмечали, что изначально в 2001 году он создавался для развития контактов между представителями российского и немецкого гражданского общества. Однако Россию на форуме представляли лишь главы крупных бизнес-компаний и высокопоставленные чиновники, что совсем не устраивало Берлин.
Взаимодействие все-таки сохранилось
Несмотря на жесткую критику России, Германия всё же не отказалась от контактов с ней, а продолжила диалог. Большую роль в этом сыграли немецкие политики. Главными проводниками налаживания отношений с Москвой считались бывшие министры иностранных дел Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Франк-Вальтер Штайнмайер (ныне президент ФРГ) и Зигмар Габриэль — оба выступали за последовательное сближение с Москвой и поэтапную отмену санкций.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Представители СДПГ называют себя политическими внуками бывшего канцлера ФРГ от социал-демократов Вилли Брандта, приверженцами его «новой Восточной политики» в отношении России (она была направлена на смягчение напряженности между ФРГ и СССР и странами Восточной и Западной Европы в целом). Во многом их политические убеждения и взгляды в отношении Москвы сформированы комплексом вины за развязанную фюрером Третьего рейха войну против Советского Союза, а также послевоенным примирением.
Однако новый глава МИД Хайко Маас комплекса вины не испытывает, поэтому отпускает довольно жесткие замечания в адрес Москвы, отмечая, что не готов идти на уступки. Впрочем, это обстоятельство вовсе не мешает ему довольно часто видеться с Лавровым, которого он называет «дорогой Сергей», и заявлять, что «без Москвы невозможно ответить на насущные вызовы мировой политики».
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
Адвокатами России в Германии называют и Левую партию (Die Linke), представители которой традиционно критикуют немецкое правительство, капитализм и политику Запада. В Свободной демократической партии (СвДп) также призывают «сотрудничать с Россией там, где это возможно». Депутаты от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и вовсе настаивают на отмене санкций. Зампредседателя АдГ Александер Гауланд неоднократно заявлял, что «Крым — это исконно русская территория». После этого он призывал немцев «гордиться подвигами своих солдат в обеих мировых войнах». В Москве, впрочем, на второе высказывание предпочитают закрывать глаза.
Перспективы перезагрузки
Пока некоторые немецкие политики призывают к перезагрузке с Москвой, в Берлине уверены, что выбранный в отношении России курс стоит продолжить, сохраняя при этом взаимодействие. Речь вовсе не идет о сближении — лишь о прагматичном подходе. На Европейский союз приходится более половины внешней торговли России, а государства – участники этой организации — крупнейшие прямые инвесторы в российскую экономику. Среди всех внешних торговых партнеров Москвы Берлин уверенно занимает второе место.
В настоящее время представители немецкого бизнеса стараются выстраивать отношения с Россией самостоятельно. Они периодически прилетают в страну, общаются с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской международной конференции по безопасности. В некоторых сферах сотрудничество Берлина и Москвы продолжается в обход санкций.
Строительство участка газопровода «Северный поток – 2» в Германии
Так, например, громким скандалом закончилось дело с поставкой газовых турбин Siemens в Крым. После того как информация об этом просочилась в СМИ, немцы постарались поскорее замять дело и стали скрывать сотрудничество более тщательно.
Москва и Берлин активно взаимодействуют и по газовому проекту «Северный поток – 2», который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Европейским коллегам Ангелы Меркель действует на нервы, что дивиденды от этого получит именно Германия, которая превратится в газовый центр Западной Европы. США, обеспокоенные судьбой своего сжиженного газа, неоднократно убеждали немецкого канцлера отказаться от проекта строительства, в обмен предлагали ЕС новые договоренности по взаимной торговле. Польша и ряд балтийских стран также взывали к Меркель, используя политические аргументы. Однако она осталась непреклонна.
Глава немецкого правительства не раз подчеркивала, что санкции в отношении России сохраняются, а этот трубопровод — «чисто экономический проект», который пойдет на пользу всему Европейскому союзу.
Что будет с Германией после ухода Меркель?
Сегодня всё чаще мировые СМИ задаются вопросом, что будет с внешней политикой Германии после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера. Эта тема стала особенно актуальна, после того как в конце прошлого года глава правительства заявила, что покидает кресло председателя партии ХДС и отказывается баллотироваться на пост главы правительства в 2021 году.
Преемница Меркель — нынешний председатель христианских демократов — Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) — известна своими консервативными взглядами. Вначале ее называли «мини-Меркель», однако политик сразу подчеркнула, что по ряду вопросов у них разные точки зрения. В частности, она выступает за усиление контроля миграционных потоков, а также предлагает обязать беженцев, получивших право на убежище, проходить годовую военную службу на территории Германии.
В этом политике есть всё, чтобы успокоить ярых консерваторов: она уроженка Западной Германии, достаточно религиозна, выступает за традиционные семейные ценности.
Председатель Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Что касается отношений с Россией, то во время избирательной кампании она отпускала колкие замечания в адрес Москвы. АКК предложила запретить российским судам заходить в порты стран ЕС в ответ на ситуацию в Керченском проливе, а также не исключила принятия дополнительных мер в отношении «Северного потока – 2», чтобы «обезопасить интересы Украины». Политик также выступает за сохранение антироссийских ограничительных мер, считая, правда, что не надо грозить Москве новыми.
Вполне вероятно, что при ней отношения между Берлином и Москвой будут развиваться в виде экономического сотрудничества, ограниченного санкциями. Если это и произойдет, то только после 2021 года и только в том случае, если партия ХДС получит большинство на выборах.
Пока же АКК никак не влияет на формирование политики Германии в отношении России. Согласно Основному закону ФРГ, именно канцлер «определяет основные направления внешней политики страны и несет за это ответственность».
Неожиданное сотрудничество
Не исключено, что к этому времени симпатии немецких избирателей перейдут от ХДС к «Зеленым». Они становятся всё более популярной партией не только в Германии, но и во всей Европе. Это подтвердили выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая этого года.
Активные сторонники охраны окружающей среды уже доказали, что могут составить достойную конкуренцию не только правым и левым радикалам, но и ведущим центристским партиям ЕС.
Традиционно отношения Москвы с «Зелеными» складываются непросто. Борцы за европейскую экологию прослыли самыми непримиримыми критиками России в Европе. Однако, несмотря на все сложности взаимодействия, именно «Зеленые» могут стать важными стратегическими партнерами Москвы в будущем, уверен глава РСМД Андрей Кортунов.
Во время выборов в Европарламент на одном из избирательных участков в Берлине. 26 мая 2019 года
По мнению политолога, в России экологическая повестка только формируется, однако запрос на нее есть, и она объединяет общество. К тому же международное взаимодействие в сфере экологии не подпадает под действие санкций ЕС в отношении России. «Даже самые непримиримые критики Кремля в Европе едва ли станут возражать против сотрудничества в сфере экологии. Уже потому, что экологическая повестка транснациональна по определению, и любая серьезная экологическая проблема в России неизбежно и очень быстро отзовется и к западу от российских границ (…) И тогда «зеленые» могут оказаться самыми надежными партнерами Москвы. И в Европейском парламенте, и в законодательных органах отдельных стран Евросоюза», — рассуждает эксперт.
Недавно в Германии проводили опрос общественного мнения, цель которого выяснить, какие вопросы волнуют немцев больше всего. Впервые за четыре года первое место заняли проблемы климата и экологии, рвньше это был миграционный кризис. Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Кокеев отмечает, что «Зеленые» — серьезная демократическая партия, у которой хорошие перспективы в будущем получить место в правительственной коалиции. По его мнению, с теоретической точки зрения, экологическая повестка могла бы объединить Берлин и Москву. «Вопрос экологии очень важен для Германии, но для нас все-таки не настолько. Несмотря на это, с «Зелеными» надо ладить, они не более антироссийски настроены, чем та же Меркель. Просто пока они в оппозиции, а значит, могут позволить себе то, что недопустимо тем, кто находится у власти. Там надо быть более дипломатичными. Как только «Зеленые» войдут в коалиционное правительство, они станут занимать менее жесткую позицию в отношении Москвы», — рассказал "Известиям" германист.
Назло Вашингтону
Некоторые западные СМИ, включая немецкие, писали, что отношения Германии и России могут потеплеть на фоне ослабления связей Вашингтона и Берлина. «Нынешнее руководство США с течением времени подтолкнет Германию в объятия России», — примерно такими заголовками пестрели газеты.
Отношения ФРГ и Соединенных Штатов в последнее время и, правда, хромают на обе ноги. Согласно данным опроса общественного мнения, две третьих немцев уверены, что после того, как Дональд Трамп переехал в Белый дом, они ухудшились, 62% считают, что «взаимодействие находится на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны».
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече во время саммита G20 в Осаке. 28 июня 2019 года
Однако перезагрузка с Москвой в пику Вашингтону крайне маловероятна. Между США и Германией «остаются незыблемыми тесные экономические связи, общность интересов и ценностей». Трансатлантические отношения имеют для немцев колоссальное значение. В отличие от французов и британцев, они не прикрыты «ядерным зонтиком». К этом стоит добавить военную слабость Германии и отсутствие у Евросоюза общей оборонной политики.
Так что даже если ФРГ и решит пересмотреть свое взаимодействие с США, это не приведет к уступкам в адрес России.
Утрата доверия
Москва вообще давно перестала быть внешнеполитическим приоритетом Берлина. Для ФРГ намного важнее сохранить и углубить интеграцию в рамках Евросоюза.
В последнее время изменилось и отношение народов друг к другу. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Körber-Stiftung, лишь 32% немцев выступают за тесное сотрудничество между странами. Привыкшим к порядку гражданам Германии Россия кажется довольно непредсказуемой. Помимо этого стороны утратили взаимное доверие, на восстановление его уйдут годы.
Постепенно из памяти стирается общая история, общее прошлое. Как сказал директор Института Восточной Европы Свободного университета Берлина профессор Клаус Зегберс, «падает уровень одержимости друг другом, присущий советско-германским отношениям». Отсюда снижается интерес к изучению немецкого в России и русского в Германии. Однако позитивные сигналы все-таки есть.
Так, в коалиционном договоре, заключенном между блоком ХДС/ХСС и партией социал-демократов в 2018 году, говорится, что цель немецкой политики на российском направлении — «возвращение к отношениям, которые основываются на обоюдном доверии и мирном согласовании интересов и которые вновь сделали бы возможными тесное сотрудничество».
«Недавно во время «Петербургского диалога» прозвучало предложение сопредседателя форума Рональда Пофаллы ввести безвизовый режим для молодых россиян в возрасте до 25 лет, чтобы контакты сохранялись. Кардинальных сдвигов пока нет, но есть четкая линия со стороны Германии не прерывать отношения, не выдвигать ультимативных требований. Сохраняется диалог на общественном уровне, а это надо ценить», — уверен Александр Кокеев.