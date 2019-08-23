Застой в отношениях: как навести мосты между Россией и Германией

В четверг, 22 августа, завершился визит министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Москву. Он встретился со своим коллегой Сергеем Лавровым, а также пообщался с представителями гражданского общества в России. Глава МИД ФРГ призывает к «открытому диалогу с РФ», отмечая, что у сторон имеются «принципиально разные позиции по многим вопросам». Взаимодействие России и Германии оставляет желать лучшего: политические и культурные отношения фактически пробуксовывают, стороны периодически обмениваются взаимными упреками и претензиями. Впрочем, надежды на нормализацию отношений все-таки есть, причем на помощь в этом могут прийти самые жесткие критики Москвы. Как изменились отношения России и Германии за последние годы и что можно сделать для налаживания разрушенных связей — в материале «Известий».

Диалог, приятный во всех отношениях

«Очень хорошо, что между Россией и Германией ведется такой интенсивный диалог, иначе по двусторонним и многосторонним темам мы бы не продвинулись», — начал министр иностранных дел Германии Хайко Маас свой визит в российскую столицу — второй с начала этого года. Вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым они регулярно встречаются и созваниваются. Всего месяц назад главы МИД принимали участие в заседании российско-германского форума гражданских обществ «Петербургский диалог», проходившего в Бонне.

На этот раз министры обсуждали ситуацию на Украине и в Сирии, иранскую ядерную программу, взаимодействие Москвы с НАТО и Евросоюзом .

Германия_1 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи в Москве. 21 августа 2019 года Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Особое внимание по традиции было уделено происходящему на Украине. Маас призвал провести встречу в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина), а также освободить украинских моряков. По его мнению, «необходимо воспользоваться ситуацией, сложившейся после выборов, и серьезно подойти к этому вопросу». Лавров обратился к новым украинским властям с просьбой вначале «объявить свою приверженность установлению мира на Донбассе на основе выполнения минского комплекса мер». Впоследствии стало известно, что Москва и Киев могут «обменяться задержанными и осужденными лицами до конца августа этого года».

Впрочем, дальнейшие заявления министров показали, что между Москвой и Берлином остается множество расхождений и противоречий. Известный либерал Хайко Маас заявил, что раз Россия осталась в Совете Европы, то она «должна уважать свободу прессы и собраний», напомнив, что корреспондента немецкой службы Deutsche Welle (DW) ненадолго задержали в Москве во время митингов в конце июля. (В российском МИДе впоследствии и вовсе обвинили DW во «вмешательстве во внутренние дела России и призывах присоединиться к акциям протестов».) Глава немецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров эти обвинения отверг.

Лавров ответил, что ничего не слышал об аресте немецкого журналиста, так как «Россия ни разу не применяла каких-либо ограничительных мер в отношений каких-либо СМИ, представленных в стране, — из Европы, из других стран». Министр, в свою очередь, пожаловался на притеснения российских СМИ в Европе. В частности, речь идет об RT и «Спутнике». Маас с этим не согласился, добавив, что «иначе они (российские журналисты. — «Известия») не стояли бы везде, куда бы я ни пришел».

Германия_2 Испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США. 18 августа 2019 года Фото: defense.gov

Глава немецкого МИДа не стал также поддерживать претензии Москвы к Вашингтону в отношении испытания крылатой ракеты средней дальности «Томагавк» с наземной пусковой установки, проведенного в воскресенье, 18 августа. Берлин, изначально считавший Россию, а не США нарушителем Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтвердил свою довольно жесткую позицию и сейчас: «Раз ДРСМД уже недействителен, то и о его нарушении речи быть не может».

Еще пять лет назад столь критическую риторику Берлина в адрес Москвы было сложно представить.

Как гром среди ясного неба

Январь 2014 года. В России и Германии проходит опрос общественного мнения, в результате которого выясняется, что, несмотря на тяжелую историю взаимоотношений двух стран в ХХ веке, большинство немцев и россиян считают друг друга одними из самых взаимно дружелюбно настроенных народов, от которых не стоит ожидать опасности. Буквально за пару месяцев всё изменилось .

После присоединения Крыма к России в отношениях Берлина и Москвы образовалась трещина. Начало конфликта в Донбассе лишь углубило ее . ФРГ, в прошлом всегда поддерживавшая Российскую Федерацию, на этот раз выступила за введение санкций, несмотря на то что они сильно вредили немецкому бизнесу. Такая позиция одного из главных партнеров сильно удивила и разочаровала Москву.

России, привыкшей выстраивать отношения со странами один на один, было сложно понять Германию. Та, в свою очередь, поясняла, что действует в рамках общеевропейской политики, ее уже нельзя рассматривать как отдельное государство. Она лидер Европейского союза, который не может не считаться с Польшей, балтийскими странами, которые в силу исторической неприязни придерживаются жесткой позиции в отношении Москвы.

Германия_3 Граффити на Таганской площади с надписью «Россия и Крым — вместе навсегда». 27 марта 2014 года Фото: РИА Новости/Артем Житенев

За полгода резко изменились и настроения граждан Германии: 70% немцев высказывались за ужесточение ограничительных мер в отношении Москвы. Против этого выступали в основном главы крупнейших немецких компаний, таких как BASF, Siemens, Volkswagen, Adidas и Deutsche Bank, которые вели активный бизнес в России . Они вначале призывали канцлера Германии Ангелу Меркель смягчить санкционную политику. Однако прислушаться к голосу предпринимателей власти ФРГ никак не могли — это грозило им серьезными имиджевыми потерями. Капитанам немецкого бизнеса пояснили, что в сложившейся ситуации политические интересы намного важнее экономических. Они с этим согласились.

Связи, налаживаемые годами, разрывались прямо на глазах. Тогда же, в 2014-м, немецкие неправительственные организации отказались участвовать в форуме «Петербургский диалог». Немецкие НКО отмечали, что изначально в 2001 году он создавался для развития контактов между представителями российского и немецкого гражданского общества. Однако Россию на форуме представляли лишь главы крупных бизнес-компаний и высокопоставленные чиновники, что совсем не устраивало Берлин.

Взаимодействие все-таки сохранилось

Несмотря на жесткую критику России, Германия всё же не отказалась от контактов с ней, а продолжила диалог . Большую роль в этом сыграли немецкие политики. Главными проводниками налаживания отношений с Москвой считались бывшие министры иностранных дел Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Франк-Вальтер Штайнмайер (ныне президент ФРГ) и Зигмар Габриэль — оба выступали за последовательное сближение с Москвой и поэтапную отмену санкций.

Германия_4 Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm

Представители СДПГ называют себя политическими внуками бывшего канцлера ФРГ от социал-демократов Вилли Брандта, приверженцами его «новой Восточной политики» в отношении России (она была направлена на смягчение напряженности между ФРГ и СССР и странами Восточной и Западной Европы в целом). Во многом их политические убеждения и взгляды в отношении Москвы сформированы комплексом вины за развязанную фюрером Третьего рейха войну против Советского Союза, а также послевоенным примирением.

Однако новый глава МИД Хайко Маас комплекса вины не испытывает, поэтому отпускает довольно жесткие замечания в адрес Москвы, отмечая, что не готов идти на уступки. Впрочем, это обстоятельство вовсе не мешает ему довольно часто видеться с Лавровым, которого он называет «дорогой Сергей», и заявлять, что «без Москвы невозможно ответить на насущные вызовы мировой политики».

Германия_5 Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Адвокатами России в Германии называют и Левую партию (Die Linke), представители которой традиционно критикуют немецкое правительство, капитализм и политику Запада. В Свободной демократической партии (СвДп) также призывают «сотрудничать с Россией там, где это возможно». Депутаты от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и вовсе настаивают на отмене санкций . Зампредседателя АдГ Александер Гауланд неоднократно заявлял, что «Крым — это исконно русская территория». После этого он призывал немцев «гордиться подвигами своих солдат в обеих мировых войнах». В Москве, впрочем, на второе высказывание предпочитают закрывать глаза.

Перспективы перезагрузки

Пока некоторые немецкие политики призывают к перезагрузке с Москвой, в Берлине уверены, что выбранный в отношении России курс стоит продолжить, сохраняя при этом взаимодействие. Речь вовсе не идет о сближении — лишь о прагматичном подходе. На Европейский союз приходится более половины внешней торговли России, а государства – участники этой организации — крупнейшие прямые инвесторы в российскую экономику. Среди всех внешних торговых партнеров Москвы Берлин уверенно занимает второе место.

В настоящее время представители немецкого бизнеса стараются выстраивать отношения с Россией самостоятельно . Они периодически прилетают в страну, общаются с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской международной конференции по безопасности. В некоторых сферах сотрудничество Берлина и Москвы продолжается в обход санкций.

Германия_6 Строительство участка газопровода «Северный поток – 2» в Германии Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Так, например, громким скандалом закончилось дело с поставкой газовых турбин Siemens в Крым. После того как информация об этом просочилась в СМИ, немцы постарались поскорее замять дело и стали скрывать сотрудничество более тщательно.

Москва и Берлин активно взаимодействуют и по газовому проекту «Северный поток – 2», который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Европейским коллегам Ангелы Меркель действует на нервы, что дивиденды от этого получит именно Германия, которая превратится в газовый центр Западной Европы. США, обеспокоенные судьбой своего сжиженного газа, неоднократно убеждали немецкого канцлера отказаться от проекта строительства, в обмен предлагали ЕС новые договоренности по взаимной торговле. Польша и ряд балтийских стран также взывали к Меркель, используя политические аргументы. Однако она осталась непреклонна.

Глава немецкого правительства не раз подчеркивала, что санкции в отношении России сохраняются, а этот трубопровод — «чисто экономический проект», который пойдет на пользу всему Европейскому союзу .

Что будет с Германией после ухода Меркель?

Сегодня всё чаще мировые СМИ задаются вопросом, что будет с внешней политикой Германии после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера . Эта тема стала особенно актуальна, после того как в конце прошлого года глава правительства заявила, что покидает кресло председателя партии ХДС и отказывается баллотироваться на пост главы правительства в 2021 году.

Преемница Меркель — нынешний председатель христианских демократов — Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) — известна своими консервативными взглядами . Вначале ее называли «мини-Меркель», однако политик сразу подчеркнула, что по ряду вопросов у них разные точки зрения. В частности, она выступает за усиление контроля миграционных потоков, а также предлагает обязать беженцев, получивших право на убежище, проходить годовую военную службу на территории Германии.

В этом политике есть всё, чтобы успокоить ярых консерваторов: она уроженка Западной Германии, достаточно религиозна, выступает за традиционные семейные ценности.

Германия_7 Председатель Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: REUTERS/Muhammad Hamed

Что касается отношений с Россией, то во время избирательной кампании она отпускала колкие замечания в адрес Москвы. АКК предложила запретить российским судам заходить в порты стран ЕС в ответ на ситуацию в Керченском проливе, а также не исключила принятия дополнительных мер в отношении «Северного потока – 2», чтобы «обезопасить интересы Украины». Политик также выступает за сохранение антироссийских ограничительных мер, считая, правда, что не надо грозить Москве новыми.

Вполне вероятно, что при ней отношения между Берлином и Москвой будут развиваться в виде экономического сотрудничества, ограниченного санкциями . Если это и произойдет, то только после 2021 года и только в том случае, если партия ХДС получит большинство на выборах.

Пока же АКК никак не влияет на формирование политики Германии в отношении России. Согласно Основному закону ФРГ, именно канцлер «определяет основные направления внешней политики страны и несет за это ответственность».

Неожиданное сотрудничество

Не исключено, что к этому времени симпатии немецких избирателей перейдут от ХДС к «Зеленым». Они становятся всё более популярной партией не только в Германии, но и во всей Европе. Это подтвердили выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая этого года.

Активные сторонники охраны окружающей среды уже доказали, что могут составить достойную конкуренцию не только правым и левым радикалам, но и ведущим центристским партиям ЕС.

Традиционно отношения Москвы с «Зелеными» складываются непросто. Борцы за европейскую экологию прослыли самыми непримиримыми критиками России в Европе. Однако, несмотря на все сложности взаимодействия, именно «Зеленые» могут стать важными стратегическими партнерами Москвы в будущем , уверен глава РСМД Андрей Кортунов.

Германия_8 Во время выборов в Европарламент на одном из избирательных участков в Берлине. 26 мая 2019 года Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

По мнению политолога, в России экологическая повестка только формируется, однако запрос на нее есть, и она объединяет общество. К тому же международное взаимодействие в сфере экологии не подпадает под действие санкций ЕС в отношении России . «Даже самые непримиримые критики Кремля в Европе едва ли станут возражать против сотрудничества в сфере экологии. Уже потому, что экологическая повестка транснациональна по определению, и любая серьезная экологическая проблема в России неизбежно и очень быстро отзовется и к западу от российских границ (…) И тогда «зеленые» могут оказаться самыми надежными партнерами Москвы. И в Европейском парламенте, и в законодательных органах отдельных стран Евросоюза», — рассуждает эксперт.

Недавно в Германии проводили опрос общественного мнения, цель которого выяснить, какие вопросы волнуют немцев больше всего. Впервые за четыре года первое место заняли проблемы климата и экологии, рвньше это был миграционный кризис. Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Кокеев отмечает, что «Зеленые» — серьезная демократическая партия, у которой хорошие перспективы в будущем получить место в правительственной коалиции. По его мнению, с теоретической точки зрения, экологическая повестка могла бы объединить Берлин и Москву. «Вопрос экологии очень важен для Германии, но для нас все-таки не настолько. Несмотря на это, с «Зелеными» надо ладить, они не более антироссийски настроены, чем та же Меркель. Просто пока они в оппозиции, а значит, могут позволить себе то, что недопустимо тем, кто находится у власти. Там надо быть более дипломатичными. Как только «Зеленые» войдут в коалиционное правительство, они станут занимать менее жесткую позицию в отношении Москвы», — рассказал "Известиям" германист.

Назло Вашингтону

Некоторые западные СМИ, включая немецкие, писали, что отношения Германии и России могут потеплеть на фоне ослабления связей Вашингтона и Берлина . «Нынешнее руководство США с течением времени подтолкнет Германию в объятия России», — примерно такими заголовками пестрели газеты.

Отношения ФРГ и Соединенных Штатов в последнее время и, правда, хромают на обе ноги. Согласно данным опроса общественного мнения, две третьих немцев уверены, что после того, как Дональд Трамп переехал в Белый дом, они ухудшились, 62% считают, что «взаимодействие находится на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны».

Германия_9 Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече во время саммита G20 в Осаке. 28 июня 2019 года Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Однако перезагрузка с Москвой в пику Вашингтону крайне маловероятна. Между США и Германией «остаются незыблемыми тесные экономические связи, общность интересов и ценностей». Трансатлантические отношения имеют для немцев колоссальное значение. В отличие от французов и британцев, они не прикрыты «ядерным зонтиком». К этом стоит добавить военную слабость Германии и отсутствие у Евросоюза общей оборонной политики.

Так что даже если ФРГ и решит пересмотреть свое взаимодействие с США, это не приведет к уступкам в адрес России.

Утрата доверия

Москва вообще давно перестала быть внешнеполитическим приоритетом Берлина. Для ФРГ намного важнее сохранить и углубить интеграцию в рамках Евросоюза.

В последнее время изменилось и отношение народов друг к другу. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Körber-Stiftung, лишь 32% немцев выступают за тесное сотрудничество между странами. Привыкшим к порядку гражданам Германии Россия кажется довольно непредсказуемой. Помимо этого стороны утратили взаимное доверие, на восстановление его уйдут годы.

Постепенно из памяти стирается общая история, общее прошлое . Как сказал директор Института Восточной Европы Свободного университета Берлина профессор Клаус Зегберс, «падает уровень одержимости друг другом, присущий советско-германским отношениям». Отсюда снижается интерес к изучению немецкого в России и русского в Германии. Однако позитивные сигналы все-таки есть .

Так, в коалиционном договоре, заключенном между блоком ХДС/ХСС и партией социал-демократов в 2018 году, говорится, что цель немецкой политики на российском направлении — «возвращение к отношениям, которые основываются на обоюдном доверии и мирном согласовании интересов и которые вновь сделали бы возможными тесное сотрудничество» .

«Недавно во время «Петербургского диалога» прозвучало предложение сопредседателя форума Рональда Пофаллы ввести безвизовый режим для молодых россиян в возрасте до 25 лет, чтобы контакты сохранялись. Кардинальных сдвигов пока нет, но есть четкая линия со стороны Германии не прерывать отношения, не выдвигать ультимативных требований. Сохраняется диалог на общественном уровне, а это надо ценить», — уверен Александр Кокеев.