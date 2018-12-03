Подняли пост: кто заменит Ангелу Меркель в качестве лидера партии

Германия на пороге судьбоносного момента. В Гамбурге с 6 по 8 декабря пройдет съезд партии Христианских демократов (ХДС), где определится ее новый лидер — вместо внезапно отказавшейся переизбираться на этот пост Ангелы Меркель. В борьбе за власть сойдутся три политических тяжеловеса. Имена претендентов уже известны – это генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-председатель фракции ХДС в парламенте Фридрих Мерц и действующий министр здравоохранения Йенс Шпан. Для того, чтобы партийцы лучше узнали фаворитов гонки, ХДС проводит серию региональных съездов, где каждый из кандидатов стремится показать себя с наилучшей стороны. О том, как оценивать шансы кандидатов и претерпит ли изменения со сменой лидера позиция Берлина по ключевым внешнеполитическим вопросам, «Известия» попросили рассказать германиста Евгению Пименову.

Лоббист и аппаратчик

Карьерный политик и опытный аппаратчик Фридрих Мерц – потомственный адвокат, родившийся в респектабельной и очень консервативной католической семье на западе Германии. В 17 лет он вступил в партию, а политическую карьеру он начал в молодежном крыле ХДС (Junge Union). Позже он был избран депутатом Европарламента, а затем и – Бундестага.

Надо сказать, что Фридрих Мерц и Ангела Меркель уже сталкивались на политическом ринге как противники. В начале 2000-х именно Мерц рассматривался как наиболее вероятная кандидатура на место главы фракции ХДС в парламенте. Однако председатель партии Меркель предпочла оставить этот пост за собой, а Мерц стал ее заместителем.

меркель Фридрих Мерц и Ангела Меркель Фото: Global Look Press/imago stock&people

В итоге в 2009-м из-за «внутрипартийных разногласий» он решил уйти из политики. Работал в юридическом консалтинге, а затем входил в наблюдательные советы некоторых немецких промышленных гигантов и банков. А кроме того был советником в американской корпорации «BlackRock» — одной из самых больших инвестиционных компаний мира. В германских экспертных кругах говорят о том, что «BlackRock» оказывает очень серьезное влияние на немецкую экономику, имея в доверительном управлении активы Немецкой почты, Дойче Банка и ряда других знаковых для страны предприятий.

Именно поэтому в истеблишменте и среди избирателей за ним закрепилось реноме лоббиста. В немецкой политической традиции путь из политики в бизнес не слишком приветствуется, так как формирует почву для конфликта интересов. И сейчас доходы Фридриха Мерца заботят журналистов больше, нежели его политическое кредо.

Вернувшись в политику, он пообещал, что с ним ХДС наберет на следующих выборах все 40% голосов, и предложил убрать из конституции норму о праве на индивидуальное политическое убежище в Германии, так как этот пункт мешает гармонизировать немецкое и европейское законодательство с точки зрения миграционных вопросов.

Гламурный министр

Йенс Шпан — очень противоречивая фигура на германском политическом ландшафте. «Надежда консерваторов» и при этом открытый гей, сверхамбициозный, но еще слишком молодой для большой политики. Он с самых юных лет был буквально одержим властью. Его одноклассники даже написали про него в школьной стенгазете: «Это будущий канцлер, а кто же еще?».

Шпан вступил в ХДС в возрасте 16 лет, в 22 года стал депутатом Бундестага, в 35 – парламентским секретарём при Минфине ФРГ. А в нынешнем кабинете Меркель он занял пост министра здравоохранения.

меркель Йенс Шпан Фото: Global Look Press/EIBNER/imago stock&people/Uwe_Koch

Стремительная карьера молодого консерватора дает богатую почву для конспирологических теорий. Известно, например, что Шпан — выпускник американской программы для подающих надежды управленцев "Young Leader Programm". Программа с 1973 года осуществляется организацией "Атлантический мост" и служит своего рода «кузницей кадров». Он прошел этот курс в 2014 году. По совпадению или нет, именно тогда и начался его взлет на федеральном уровне: Шпан неожиданно пробился в президиум партии, потеснив более опытного претендента. А в 2016 газета The Guardian вдруг вышла с заметкой, где отмечалось, что именно он в будущем заменит Меркель. Годом позже он стал членом Бильдербергского клуба – одного из самых закрытых форумов для очень влиятельных персон мировой политики.

Так или иначе, на внутренней арене Шпан создает себе образ острого на язык, медийного политика, он последовательно критикует Меркель в миграционном вопросе, СМИ даже назвали его "буркофоб". Церкви он порекомендовал «больше заниматься душеспасительными делами» и не вмешиваться в политику. Кроме того Шпан убежден, что в вопросе усыновления детей гей-парами «партия проявляет свой консерватизм в неверном направлении».

Универсальный солдат партии

Аннегрет Крамп-Карренбауэр родилась в многодетной семье в небольшом городке в Сааре. Вкус к политике ей привили еще в родительском доме – в 18 лет она уже вступила в ХДС и начала активно заниматься карьерой на местном уровне – сперва в городском совете, затем в качестве помощника бургомистра. Все прочили ей большое политическое будущее. Правда, один прокол в ее восхождении все же случился: в 1998-м она проиграла кандидату от СДПГ в борьбе за место в Бундестаге от своего округа. Нисколько не отчаявшись, вскоре она стала личным референтом премьер-министра земли Саар. Для того, чтобы Аннегрет всю себя посвятила политике, ее муж ушел в отпуск по уходу за детьми.

меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

За ее усердие и готовность взяться за любые поручения, в партии ее прозвали «универсальным солдатом ХДС». И действительно, она, не колеблясь, бралась за самые сложные задачи. В 2000-м она возглавила региональное министерство внутренних дел, став первой женщиной в истории ФРГ на этом посту. Затем Крамп-Карренбауэр стала местным министром по делам семьи, соцобеспечения, спорта и труда. В общей сложности в течение 10 лет она руководила тремя различными министерствами. А затем стала главой федеральной земли Саар – вплоть до ее избрания на пост генсека ХДС.

Крамп-Карренбауэр, в отличие от Шпана, не одержима медийностью. Она не виртуозный оратор и воплощает собой «классический» консерватизм: отрицает гей-браки, рассматривает церковь как важную часть общественной жизни и выступает за взвешенную миграционную политику. В борьбе за место лидера партии она активно защищает решение Меркель по беженцам в 2015 году. Известный факт, что ее активно поддерживает госпожа канцлерин и даже видит в ней своего политического преемника.

Чего желать России

И хоть в кулуарах поговаривают, что именно Крамп-Карренбауэр – фаворит этой кампании, на 100% предсказать исход гонки пока сложно. Все политики демонстрируют разный темперамент, модели коммуникации и взгляды на ключевые вопросы.

Что касается отношения к России, то Йенс известен крайне резкими антироссийскими высказываниями – он назвал исламский терроризм и факт соседства с РФ самыми большими вызовами для ФРГ.

Победа Крамп-Карренбаур де-факто означает продолжение курса Меркель. Генсек ХДС выступает за прагматичный диалог с Москвой, но «не любой ценой». На днях она, конечно, высказала дежурную фразу о том, что после инцидента в Керченском проливе «российские суда надо блокировать». Однако при этом выступила в поддержку Северного потока-2, который для Германии представляет колоссальную экономическую и политическую важность.

меркель Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Мерц – абсолютный трансатлантист по убеждениям, однако при этом он не был замечен в жесткой русофобской риторике. Мерц был одним из немногих политиков, в 2014 году заметившим, что тогда «Запад не учел болевых точек и интересов России». Однако надо учитывать, что долгое время он был вне большой политики, и, если он все же займет пост лидера ХДС, его позиция станет, очевидно, более конъюнктурной.

Так или иначе, перед ХДС стоит нелегкая задача: вывести партию из глубокого идейного и политического кризиса, найти новое «свежее лицо», которое станет символом этих перемен, а главное – заставить избирателей в этой поверить.