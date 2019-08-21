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В МИД ФРГ вновь призвали к прямому диалогу с Россией

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Фото: TASS/ dpa/picture-alliance/Wolfgang Kumm
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Германия и Россия имеют полярные позиции по многим вопросам, и для их обсуждения и решения необходимо установить «прямой и открытый диалог». Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду, 21 августа.

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«В настоящее время по многим направлениям у нас с Россией принципиально разные позиции. Об этом нам нужно говорить, поскольку только при условии привлечения Москвы мы достигнем результатов по важным международным вопросам», — цитирует министра агентство ТАСС.

В частности, Маас отметил роль России при урегулировании ситуаций в Сирии, в регионе Персидского залива и на Украине. По словам главы ведомства, с Москвой нужно обсуждать вопросы перемирия, разведения сил и реализации Минских соглашений. Однако в данном конфликте «все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу».

В среду Хайко Маас вылетает в Москву, где у него пройдет встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, одной из тем для обсуждения станет контроль над вооружениями.

Ранее в июле Маас отмечал, что именно сотрудничество с РФ позволит «ответить на срочные вопросы мировой политики» и сохранить длительный мир в Европе.

Накануне президент США Дональд Трамп также заявил о необходимости налаживания диалога с Россией и ее возвращения в «большую восьмерку». По его словам, многие темы международного клуба касаются Москвы, поэтому включить ее было бы «целесообразно».

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