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Der Spiegel рассказал о причинах скатывания отношений США и ФРГ «на дно»

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa
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После назначения Ричарда Гренелла послом США в Германии отношения Вашингтона и Берлина оказались «на дне», и стороны начали играть в дипломатическую «молчанку». Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

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Как отмечает газета, дипломат фактически оборвал контакты с организацией «Атлантический мост», которая является ключевой в диалоге США и ФРГ. Посол выступил против назначения экс-министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля главой «Атлантического моста». Возражения дипломата проигнорировали, а власти страны, в том числе канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, стали сторониться Гренелла.

О кризисе в отношениях заявил и бывший постпред США при НАТО Николас Бернс. Он назвал Германию «антиподом Америки Трампа», указал на политические и экономические разногласия сторон, а также отсутствие «личной химии» между Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.

Так, ФРГ и США имеют разные позиции по Ирану и разногласия по торговым пошлинам и взносам в НАТО, пишет «Газета.ру». Кроме того, Трамп лично способствует расколу Евросоюза, выступая за Brexit без сделки.

По данным издания, сегодня 85% граждан ФРГ негативно или резко негативно относятся к США, а 42% считают ключевым партнером Китай. Сами лидеры двух стран практически не общаются — Меркель не звонит еженедельно в Вашингтон, как это было при экс-главе США Бараке Обаме, а Трамп с начала своего президенства «облетает» Германию, находясь в Европе. Издание утверждает, что бундесканцлер войдет в историю как противник Трампа.

Американский лидер настаивает на увеличении бюджета НАТО до 2% от ВВП стран — участниц альянса. Требуемый Вашингтоном уровень расходов в 2017-м соблюдали лишь пять стран из 28: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. Ранее в августе Гренелл возмутился отказом Берлина увеличивать расходы на оборону, обвинив Германию в тратах на внутренние программы вместо оплаты содержания американский войск в стране. В связи с этим посол пригрозил переместить военные базы в Польшу. В ответ лидер немецких левых в бундестаге Дитмар Барч заявил, что вместе с военными Вашингтону стоит забрать из Германии и ядерные ракеты, размещение которых ухудшит важные для ФРГ и Европы отношения с Россией. Сама же Меркель напомнила, что о договоренность о размещении военных была достигнута при Бараке Обаме, и ее нужно соблюдать.

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