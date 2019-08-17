Прямой эфир

В Польше предложили средство для «устрашения» России

0
Фото: TASS/DPA/Wiktor Dabkowski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Эстонские игры: чем грозят танки НАТО в Прибалтике
Французские и британские военные провели совместные маневры

Министр также выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп во время своего визита в Польшу (в период с 31 августа по 2 сентября) детально обсудит с Варшавой перемещение солдат США на восток Европы, а также виды войск и места их размещения.

«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия и далее будет хотеть нарушать международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских», — цитирует Чапутовича Polsat News.

В начале августа посол США в Берлине Ричард Гренелл пригрозил Германии выводом американских войск с ее территории из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы в рамках НАТО до 2% ВВП.

Не исключал уменьшение контингента в Германии и сам Трамп. При этом обсуждалась возможность наращивания числа военных в Польше до 5,5 тыс. с текущих 4,5 тыс.

В Германии в настоящее время находятся 35 тыс. американских солдат и 17 тыс. гражданских лиц, работающих в армии.

«С точки зрения американцев, это не кажется очень хорошей инвестицией. Согласно общественному мнению, в США вовлеченность во имя безопасности Германии недостаточно обоснована», — добавил Чапутович.

10 августа на угрозы Вашингтона вывести военных ответили немецкие политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава минобороны Польши заявил о желании удвоить число военных в стране
В НАТО собрались ответить на усиление Китая

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019