В Польше предложили средство для «устрашения» России

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Министр также выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп во время своего визита в Польшу (в период с 31 августа по 2 сентября) детально обсудит с Варшавой перемещение солдат США на восток Европы, а также виды войск и места их размещения.

«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия и далее будет хотеть нарушать международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских», — цитирует Чапутовича Polsat News.

В начале августа посол США в Берлине Ричард Гренелл пригрозил Германии выводом американских войск с ее территории из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы в рамках НАТО до 2% ВВП.

Не исключал уменьшение контингента в Германии и сам Трамп. При этом обсуждалась возможность наращивания числа военных в Польше до 5,5 тыс. с текущих 4,5 тыс.

В Германии в настоящее время находятся 35 тыс. американских солдат и 17 тыс. гражданских лиц, работающих в армии.

«С точки зрения американцев, это не кажется очень хорошей инвестицией. Согласно общественному мнению, в США вовлеченность во имя безопасности Германии недостаточно обоснована», — добавил Чапутович.

10 августа на угрозы Вашингтона вывести военных ответили немецкие политики.