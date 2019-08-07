В НАТО собрались ответить на усиление Китая

Североатлантическому альянсу необходимо адекватно отвечать на усиление и расширение влияния Китая в мире. Об этом в среду, 7 августа, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Речь идет не о продвижении НАТО в Тихий океан, а о том, чтобы отреагировать на тот факт, что Китай подбирается к нам всё ближе», — приводит его слова агентство Reuters.

Столтенберг уточнил, что Пекин осуществляет масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиливает присутствие в Арктике, а также в киберпространстве.

«Всё это заставляет НАТО отреагировать на усиление Китая, и мы делаем это не в последнюю очередь через тесное взаимодействие с нашими партнерами в этом регионе — Австралией, Новой Зеландией, а также с Японией и Южной Кореей», — отметил генсек НАТО.

Ранее в августе Столтенберг объяснил, зачем альянс начал расширяться после окончания холодной войны и распада СССР. По его словам, чтобы Североатлантический альянс смог продолжить существование, ему нужно было расширить пределы своей традиционной зоны ответственности.