Прямой эфир

В НАТО собрались ответить на усиление Китая

0
Фото: Global Look Press/Milos Ruml
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантическому альянсу необходимо адекватно отвечать на усиление и расширение влияния Китая в мире. Об этом в среду, 7 августа, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Холодная волна: иностранцам создали правила прохода Севморпути
Военным кораблям и судам придется уведомить Россию о своих планах за 45 суток

«Речь идет не о продвижении НАТО в Тихий океан, а о том, чтобы отреагировать на тот факт, что Китай подбирается к нам всё ближе», — приводит его слова агентство Reuters.

Столтенберг уточнил, что Пекин осуществляет масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиливает присутствие в Арктике, а также в киберпространстве.

«Всё это заставляет НАТО отреагировать на усиление Китая, и мы делаем это не в последнюю очередь через тесное взаимодействие с нашими партнерами в этом регионе — Австралией, Новой Зеландией, а также с Японией и Южной Кореей», — отметил генсек НАТО.

Ранее в августе Столтенберг объяснил, зачем альянс начал расширяться после окончания холодной войны и распада СССР. По его словам, чтобы Североатлантический альянс смог продолжить существование, ему нужно было расширить пределы своей традиционной зоны ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде обвинили НАТО в милитаризме после заявлений Столтенберга
Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017