Глава минобороны Польши заявил о желании удвоить число военных в стране

Глава минобороны Польши Мариуш Блащак призвал удвоить число военнослужащих в стране. Об этом он заявил в интервью Польскому радио во вторник, 13 августа.

Он напомнил, что по состоянию на текущий момент армия Польши насчитывает около 100 тыс. человек. По словам министра, увеличение числа военных является одним из его приоритетов.

«У нас должно быть по меньшей мере 200 тыс. Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, потому что это будет гарантией безопасности», — сказал Блащак.

Достичь такой цели, пояснил глава оборонного ведомства, поможет кампания «Стань солдатом республики Польша», стартовавшей в октябре 2018 года, направленной на привлечение граждан к военной службе.

В конце мая СМИ писали, что США планируют увеличить в Польше американский военный контингент, усилить оснащенность войск и создать совместный учебно-тренировочный центр.

На встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с польским коллегой Анджеем Дудой в июне была подписана декларация о военном сотрудничестве. Согласно документу, Варшава создаст базу для более чем 1 тыс. военных США.

Позднее в Польше пожаловались, что тратят «огромные миллиарды долларов» на незначительное увеличение американского военного контингента.