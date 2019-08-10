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Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

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Фото: TASS/DPA
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Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу. Об этом 9 августа сообщает агентство УНИАН.

По имеющимся данным, его недовольство связанно с тем, что канцлер Германии Ангела Меркель отказалась повышать расходы на оборону до уровня 2% от ВВП страны, как того требуют США от членов НАТО.

«Обидно думать, что американские налогоплательщики продолжают оплачивать размещение более 50 тыс. американских военных в Германии, однако немцы тратят свои излишки на внутренние программы», — сказал Гренелл.

В июне 2018 года Трамп заявил, что в 2017 году страны альянса вложили в НАТО более $40 млрд, но этого по-прежнему недостаточно. По его мнению, Европа извлекает больше выгоды, чем Соединенные Штаты, из существования НАТО и при этом платит за свою безопасность меньше, чем США.

Трамп настаивает на увеличении бюджета НАТО до 2% от ВВП стран-участниц. В 2017 году такой уровень расходов соблюдали лишь пять из 28 государств — членов блока: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

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