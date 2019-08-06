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Столтенберг назвал причины расширения НАТО

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Фото: TASS/Zuma
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, зачем альянс начал расширяться после окончания холодной войны и распада СССР.

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По его словам, чтобы Североатлантический альянс смог продолжить существование, ему нужно было расширить пределы своей традиционной зоны ответственности.

Столтенберг отметил, что после прекращения действия Организации Варшавского договора, являвшегося «своего рода противоположностью НАТО», распада СССР и падения Берлинской стены многие усомнились в необходимости НАТО.

«НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе, чтобы остановить этнические войны на Балканах, помогать бороться с пиратством в Африке, бороться с терроризмом в Афганистане и так далее», — сказал он на выступлении перед студентами в Новой Зеландии.

При этом генсек заверил, что НАТО не стремится решить все мировые конфликты и не хочет в них вовлекаться, а основная задача альянса — защита от нападения.

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был заключен в 1955 году между Советским Союзом, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией. Целью являлось создание противовеса военному блоку НАТО, в который вступила Западная Германия.

В настоящее время Москва нередко указывает на расширение НАТО в сторону российских границ, приводящее к росту напряженности в регионе.

Ранее, 5 августа, Столтенберг назвал причину возвращения Крыма в состав РФ.

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