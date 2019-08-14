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Меркель назвала «хорошие причины» для размещения войск США в Германии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии «хороших причин» и «хороших мест» для размещения в стране американских военных. Таким образом она прокомментировала слова посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, пригрозившего Берлину передислоцировать войска из Германии в Польшу.

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Меркель напомнила, что о размещении военных Берлин и Вашингтон договорились во время президентства Барака Обамы и этой договоренности «нужно следовать». Кроме того, нахождение солдат США в Германии в интересах Берлина, поэтому власти увеличили расходы на оборону до 2024 года до 1,5%.

«В Германии есть хорошие места для размещения в том числе американских солдат, в них (в эти места. — Ред.) много инвестировано. (...) Есть хорошие причины для размещения (военных США. — Ред.) в Германии, и одновременно мы должны приложить усилия для того, чтобы сделать бундесвер более эффективным», — цитирует Меркель агентство «РИА Новости» 14 августа.

Ранее в августе Гренелл возмутился отказом Берлина увеличивать расходы на оборону до требуемых Вашингтоном 2% от ВВП. Он подчеркнул, что в то время, как американские налогоплательщики оплачивают размещение своих военных в ФРГ, «немцы тратят свои излишки на внутренние программы», и в связи с этим пригрозил переместить военные базы в Польшу.

В ответ лидер немецких левых в бундестаге Дитмар Барч заявил, что вместе с военными Вашингтону стоит забрать из Германии и ядерные ракеты, размещение которых ухудшит отношения с Россией, а это не в интересах ни ФРГ, ни Европы.

Президент США Дональд Трамп настаивает на увеличении бюджета НАТО до 2% от ВВП стран — участниц альянса. По его словам, вложенных государствами более $40 млрд в 2017 году недостаточно. Требуемый Вашингтоном уровень расходов в 2017-м соблюдали лишь пять стран из 28: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

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