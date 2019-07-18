Глава МИД Германии объяснил необходимость диалога с Россией

Сотрудничество с Россией необходимо ради сохранения длительного мира в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 17 июля.

«Хотя сейчас у нас по многим вопросам принципиально разные мнения, диалог с Россией по-прежнему необходим. Без Москвы мы не сможем ответить на срочные вопросы мировой политики», — пояснил он.

18 и 19 июля в Кенигсвинтере и Бонне пройдет российско-германский форум «Петербургский диалог». В пленарном заседании примут участие главы МИД обеих стран — Хайко Маас и Сергей Лавров.

По словам германского министра, на переговорах с российским коллегой будут обсуждаться ядерная сделка с Ираном, контроль над вооружениями и ситуация на юго-востоке Украины, пишет «РИА Новости».

15 июля глава немецкого координационного комитета форума «Петербургский диалог» Рональд Пофалла объяснил, почему Европа не откажется от реализации проекта «Северный поток – 2». По его словам, строительство можно замедлить или осложнить, но тем не менее газопровод необходим европейцам.