Новая фрау: Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы ХДС

Ангелу Меркель во главе Христианско-демократического союза сменила ее сторонница Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом стало известно по итогам голосования в первый день съезда ХДС, которое прошло в пятницу в Гамбурге. Многие называли победившего кандидата ставленницей Меркель, даже несмотря на то, что накануне выборов сама канцлерин говорить о своих предпочтениях вслух отказалась. Хотя судьбоносный для ХДС съезд еще не закончился, уже очевидно: новый партийный лидер продолжит заданный Ангелой Меркель курс, лишь немного сместив акценты. Для самой же канцлерин исход как нельзя удачен: вопреки разговорам о том, что она покинет руководство Германии раньше срока, при Крамп-Карренбауэр Меркель фактически гарантировано спокойное пребывание на посту до конца полномочий.

Теплые проводы

Изначально съезд ХДС воспринимался как событие, главная интрига которого — кто станет новым руководителем партии. Уход Ангелы Меркель с этой позиции уже казался пройденным этапом: о том, что действующий канцлер покинет руководство ХДС, стало известно 29 октября, и за полтора месяца все успели свыкнуться с этой мыслью. Однако первую часть съезда полностью посвятили госпоже Меркель, и было похоже, что все внутрипартийные противоречия и критика в адрес канцлера в этот день отошли на второй план.

В своей речи Ангела Меркель говорила о месте ХДС во внутренней и европейской политике, ее будущем и приоритетах, ценностях и установках. После прощального «спасибо», адресованного однопартийцам, раздались аплодисменты, которые не смолкали почти 20 минут. Канцлерин несколько раз, словно «на бис», выходила вперед к микрофону, растроганно приветствуя и благодаря зал. Овации стали затихать лишь после того, как Ангела Меркель, улыбаясь, напомнила, что «впереди у съезда еще много работы».

Новая фрау 1 Ангела Меркель во время прощальной речи Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Затем на большом экране под музыку The Kinks показали фотографии Ангелы Меркель, сделанные за время ее 18-летнего лидерства в ХДС, после чего премьер-министр немецкой земли Гессен Фолькер Буфье вручил ей особый подарок — дирижерскую палочку. Именно ей в прошлом году на концерте для лидеров саммита G20 в Гамбурге дирижировал знаменитый музыкант Кент Нагано.

Однако после всей этой теплой и как будто даже семейной церемонии прощания делегатам ХДС всё же пришлось смириться: «впереди у съезда еще много работы» — необходимо выбрать нового главу партии.

Победа фаворита

С 1971 года на партийных выборах ХДС не выдвигали более двух кандидатов, а результат, как правило, был известен заранее. В этот раз всё было иначе, и исход голосования нельзя было назвать предсказуемым. На пост главы ХДС претендовали трое: последовательная сторонница курса Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, корпоративный адвокат, в прошлом соперник Меркель в борьбе за пост лидера фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и ярый противник ее миграционной политики, действующий министр здравоохранения Йенс Шпан.

Новая фрау 2 Министр здравоохранения Йенс Шпан Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Голосование проходило в два тура. Как и предполагалось, главная борьба развернулась между Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем. Уже ближе к вечеру пятницы стало известно, что из 999 делегатов за первого кандидата проголосовали 517 человек, а за второго — 482. Таким образом, новым главой ХДС стала фаворит предвыборной гонки (и, собственно, самой Ангелы Меркель) — Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Надо отметить еще одну особенность этих выборов. Дело в том, что Ангела Меркель всегда считала необходимым, будучи на посту канцлера, председательствовать и в ХДС — это позволяло ей контролировать не только работу правительства, но и действия партии. Таким образом, ее отказ выдвигаться в партийное руководство вызвал некоторое удивление — госпожа Меркель добровольно согласилась ослабить свои позиции.

Если бы ХДС возглавил Фридрих Мерц, вероятность того, что Ангела Меркель перестала быть канцлером досрочно, значительно бы возросла. Многие вспоминали, что именно Меркель сместила Мерца с поста лидера фракции ХДС в бундестаге в 2002 году, после чего тот ушел из политики, и предрекали политическую вендетту. Экспертные прогнозы сводились к тому, что новый лидер инициировал бы в следующем году досрочные федеральные выборы, чтобы сместить Меркель с поста канцлера, который она занимает уже без малого 13 лет. Однако эти прогнозы не оправдались — партию возглавил куда более лояльный Меркель христианский демократ.

Благоприятный исход

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК, как ее назвали в западной прессе) считали наиболее вероятным кандидатом на пост председателя ХДС. Несмотря на то что Ангела Меркель отказалась называть своего преемника и открыто поддерживать кого-либо из кандидатов, и политикам, и экспертам, и журналистам было очевидно, что для нее наиболее удобным вариантом будет фрау Крамп-Карренбауэр. Ведь именно ее Меркель поддержала во время выборов на пост генсекретаря партии. На симпатии канцлерин указывало и то, что в президиуме съезда кандидат сидела по правую руку от Ангелы Меркель.

Таким образом, новая председатель ХДС стала своего рода гарантом того, что Ангела Меркель будет возглавлять ФРГ вплоть до 2021 года. Другими словами, канцлерин сможет завершить свою политическую карьеру сама и уйти добровольно.

Новая фрау 3 Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

— Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр хорошо работали в тандеме, придерживались общего курса, — рассказала «Известиям» замглавы Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова. — Таким образом, благодаря новому лидеру ХДС продолжит поддерживать канцлера на ее посту.

По словам эксперта, от нового лидера ХДС не стоит ждать резкой смены курса. Вместе с тем будет логично, если она сменит Ангелу Меркель не только в партийном руководстве, но и на государственном уровне. Да и вполне можно предположить, что сама канцлерин передала ей бразды правления как раз с тем, чтобы подготовить плацдарм для ее избрания на высший государственный пост.

Загадывать рано, но всё же

Пока преждевременно говорить о том, как будет строиться внешнеполитическая деятельность Аннегрет Крамп-Карренбауэр, — в конце концов, на выборах ключевую роль играют внутриполитические вопросы. Тем не менее уже сейчас можно проследить общие тенденции.

новая фрау 4 Новый лидер Аннегрет Крамп-Карренбауэр не собирается лишать политической поддержки «Северный поток – 2» Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Стоит обратить внимание на ее недавние заявления по поводу наиболее громких вопросов международной повестки. Так, она предложила в ответ на инцидент в Керчи с украинскими моряками не пускать в немецкие порты некоторые российские корабли, следующие из Крыма. Также новый лидер ХДС высказалась и на тему «Северного потока – 2»: по ее словам, лишить проект политической поддержки было бы слишком радикальным шагом, однако Берлин может сократить количество газа, поставляемого через этот трубопровод.

Партия ХДС по своему характеру направлена в сторону евроатлантизма и евроинтеграции, поэтому говорить о принципиальных изменениях в отношениях Германии и России в ближайшие годы (да и после 2021 года тоже) не стоит. Что касается нового партийного лидера, то, по словам Екатерины Тимошенковой, она способна занять даже более резкую позицию в отношении Москвы, чем Ангела Меркель.