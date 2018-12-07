Однопартийцы подарили Меркель дирижерскую палочку на прощание

Уходящей с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Ангеле Меркель на прощание подарили дирижерскую палочку. На съезде в Гамбурге 7 декабря канцлер ФРГ поблагодарила однопартийцев за «честь и радость» возглавлять ХДС в течение почти 19 лет.

Подарок Меркель вручил премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье, пишет ТАСС. Политик сравнил работу председателя партии с обязанностями дирижера и назвал подарок «чем-то особенным».

Именно этой палочкой дирижировал Кент Нагано во время концерта для глав государств и правительств стран G20 на саммите в Гамбурге в июле 2017 года.

После прощальной речи Меркель делегаты съезда устроили овацию, которая продолжалась около 20 мин. Многие в зале держали плакаты с надписью: «Спасибо, шеф, за 18 лет председательства в ХДС», сообщает «РИА Новости».

На пост Меркель претендуют три кандидата: генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Журнал Forbes признал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2018 года.