Меркель поужинала в ресторане Буэнос-Айреса вместе с обычными горожанами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поужинала в известном стейк-хаусе Буэнос-Айреса вместе с обычными горожанами. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщили аргентинские СМИ.

Канцлера, которой захотелось попробовать знаменитого аргентинского мяса, сопровождала небольшая свита, уточняет ТАСС.

Во время ужина у ресторана собрались местные жители, желающие сфотографировать Меркель.

Саммит «большой двадцатки», в котором принимала участие Меркель, проходил в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

30 ноября стало известно, что по пути в Буэнос-Айрес правительственный самолет Меркель сломался, и ей пришлось лететь обычным рейсом.

1 декабря президент России Владимир Путин позавтракал с канцлером Германии Ангелой Меркель в отеле Alvear.