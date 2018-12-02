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Меркель поужинала в ресторане Буэнос-Айреса вместе с обычными горожанами

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель поужинала в известном стейк-хаусе Буэнос-Айреса вместе с обычными горожанами. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщили аргентинские СМИ.

Канцлера, которой захотелось попробовать знаменитого аргентинского мяса, сопровождала небольшая свита, уточняет ТАСС.

Во время ужина у ресторана собрались местные жители, желающие сфотографировать Меркель.

Саммит «большой двадцатки», в котором принимала участие Меркель, проходил в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

30 ноября стало известно, что по пути в Буэнос-Айрес правительственный самолет Меркель сломался, и ей пришлось лететь обычным рейсом.

1 декабря президент России Владимир Путин позавтракал с канцлером Германии Ангелой Меркель в отеле Alvear.

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