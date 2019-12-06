Остановить поток: противостояние Европы и США вокруг СП-2 нарастает

Берлин не скрывает раздражения напором Белого дома. В немецком бундестаге пообещали ответить Вашингтону санкциями, если США введут ограничительные меры против «Северного потока – 2». За поддержку американских угроз и упреков в отношении Европы досталось и Украине. Из-за проекта строительства газопровода перессорились разные европейские страны. Запустят ли в результате «Северный поток – 2» и удастся ли Трампу заставить Европу покупать американский сжиженный газ, выясняли «Известия».

Затяжной конфликт

«Если США введут санкции против «Северного потока – 2», Германия примет ответные меры», — заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Парламентарий добавил, что американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику. В качестве одного из вариантов контрмер он предложил повысить пошлины на импортный американский газ.

Всерьез досталось и Украине. «Киев получал и получает большую политическую и финансовую поддержку от Евросоюза, однако при этом поддерживает санкции США, подрывающие нашу энергетическую политику. Таким образом Украина ставит под вопрос необходимость в оказании ей дальнейшей помощи», — продолжал немецкий политик.

М5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Берлине довольно жестко отреагировали на сообщения СМИ о том, что «американские власти собираются устроить санкционный трюк и ввести ограничения против участвующих в строительстве газопровода компаний».

О планах американцев ввести ограничительные меры против Европы в сенате США говорят уже давно . Так, глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш еще в ноябре заявлял, что у США «остается всё меньше возможностей противостоять проекту, поскольку большая часть газопровода уже построена». А значит, по словам политика, остается последний шанс — «под угрозой закрытия убедить компании выйти из этого проекта».

За и против поставок

Строительство «Северного потока – 2» (СП-2), который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря, началось еще в сентябре 2015 года. Он должен был дополнить мощности уже работающего на тот момент газопровода «Северный поток» (СП) и еще больше развязать руки России при поставках в Европу. Москве в этом случае не пришлось бы оглядываться на Украину. В Европе хорошо запомнили, как в канун 2006 года Москва и Киев не могли договориться по новому контракту, в результате чего был перекрыт вентиль. Несмотря на то что конфликт удалось погасить довольно быстро, неприятный осадок остался.

Преимущество «Северного потока – 2» в том, что он пролегает по дну Балтийского моря. От этого стоимость строительства возрастает, однако исключает риски возможного незаконного присвоения газа, в чем российские власти во время кризиса в январе 2006-го обвиняли Украину.

V1 Судно прокладывает трубы газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море у острова Рюген, Германия Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck

Многие европейские страны очень позитивно отнеслись к новому газопроводу. Так, Германия и Австрия, устав от нестабильных транзитеров, хотели сами играть ведущую роль в европейской энергетике, в том числе в вопросах ценообразования. Нидерланды, Франция, Чехия и Швейцария — страны, участвующие в качестве подрядчиков, — также одобрили проект строительства «Северного потока – 2».

Однако у СП-2 оказалось еще больше трудностей, чем у первого — СП. Если раньше строительство газопровода не поддерживали страны-транзитеры — Польша и Украина, а также в силу политических причин балтийские государства и обеспокоенная нанесением вреда экологии Швеция, то на этот раз категорически против проекта выступили Дания и США.

Дания сдалась

Копенгаген объяснял, что отказывается разрешать прокладку труб через экономическую зону королевства из соображений экологии, однако многие эксперты считали, что виной всему нежелание испортить отношения с Вашингтоном. В результате российским инженерам пришлось разработать резервный маршрут — в обход территории королевства. Он требовал дополнительных затрат. Однако в конце октября стало известно, что Копенгаген после двух лет, казалось, безуспешных уговоров неожиданно сменил гнев на милость: 147 км газопровода будут проложены к юго-востоку от острова Борнхольм.

Датские власти при этом подчеркнули, что из предложенных Россией маршрутов выбрали наиболее экологически безопасный, соответствующий всем международным нормам — Акту о континентальном шельфе и Конвенции ООН по морскому праву.

М2 Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck

Тем временем Вашингтон не оставляет свои попытки помешать проекту строительства российского газопровода. Дональд Трамп, едва придя к власти, решил поставлять на европейский рынок американский газ — сжиженный (СПГ), который можно транспортировать танкерами. Учитывая, что расстояния большие, а значит, растут расходы и в результате конечная стоимость, такое предложение показалось европейским покупателям непривлекательным .

В результате президент США стал пугать Европу полной зависимостью от России, потом пытался давить, угрожая санкциями. Летом прошлого года Европе уже доставалось от американского президента: между союзниками началась настоящая торговая война. Обвинив Брюссель в том, что он «проводит незаконные манипуляции с валютой и заключает плохие торговые сделки», Трамп ввел 25-процентные импортные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий для европейских производителей.

ЕС ввел ответные меры, обложив пошлинами 200 американских товаров. Конфликт удалось уладить, однако Трамп все-таки смог навязать свою волю и выбить из Брюсселя обещание построить на территории Европейского союза несколько терминалов по приему сжиженного газа, а также увеличить его закупки у США.

Обозленный Евросоюз и на этот раз пообещал американцам ответные меры. В результате сенат США принял закон о санкциях против компаний, сотрудничающих с «Северным потоком – 2». Наряду с немецкими компаниями Uniper и Wintershall в проекте задействованы французская Engie, австрийская OMV и англо-голландская Shell. Однако пока Дональд Трамп так и не подписал этот законопроект.

М3 Терминал по сжижению природного газа в штате Мэриленд, США Фото: REUTERS/Timothy Gardner

«Северному потоку – 2» быть

На протяжении последних полутора лет немецкие СМИ писали, что «Германия не станет закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США». «Он ей просто не нужен, — объясняла ведущая деловая газета Германии Handelsblatt. — И дело не только в том, что российский газ на 25% дешевле. Берлин вряд ли поставит под удар собственную энергетическую безопасность. Помимо этого, у ФРГ нет необходимой инфраструктуры для приема американских углеводородов, а на строительство новых терминалов надо тратить деньги. Зачем это делать, когда есть более дешевая альтернатива — «Северный поток – 2»?»

Однако немецкие власти полностью отказываться от американского сжиженного газа все-таки не намерены. Германия, как и остальные страны Евросоюза, выступает за диверсификацию поставок энергоресурсов, напоминает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. «Бессмысленно ожидать, что Германия будет покупать исключительно российский газ. Тем более что конкуренты тоже не дремлют: прокладываются альтернативные газопроводы из Азербайджана, происходит бурение на шельфе у Кипра и растет доля американского СПГ на европейском рынке, невзирая на его завышенную стоимость по сравнению с трубопроводным газом. У американцев есть мощные рычаги давления в виде лоббистских структур и прямого диктата Трампа», — рассказал эксперт «Известиям».

М4 Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck

Однако это обстоятельство, по мнению Камкина, не помешает запуску газопровода «Северный поток – 2». «Учитывая текущую политическую и экономическую ситуацию, газопровод «Северный поток – 2» будет запущен где-то к лету 2020 года. Конечно, нельзя исключать сдвиги сроков. Ведь не исключены апелляции в различные суды со стороны противников этого проекта. Наиболее реалистично картина будет выглядеть так: поставки действительно будут диверсифицированы, европейцы, чтобы избежать крупномасштабной торговой войны с США, скорее всего, пойдут на уступки в плане какой-то доли присутствия американского СПГ на европейском рынке энергоносителей. А «Северный поток – 2» будет одним из основных источников поставок, тем более для Германии это жизненно важно. ФРГ превращается в один из газораспределительных центров всей Европы. А газ с учетом курса немецкого правительства на отказ от атомной энергетики является весьма перспективным энергоносителем. Помимо этого, газ — важнейший источник для целого ряда отраслей химической промышленности. А немецкие химические технологии — одни из лидирующих в Европе», — сообщил политолог.