Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп признал газопровод «Северный поток — 2» проблемой, но отметил, что не определился с санкциями в ответ на его строительство. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «РИА Новости».

Как отметил Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в кулуарах саммита НАТО в Лондоне, эту «проблему» Германии придется «решать самой».

«Может быть, для Германии это не будет проблемой. Я вообще-то надеюсь, что проблемой это не будет, но мы поговорим об этом», — добавил глава Белого дома. Как уточняет «Газета.ру», Трамп намерен обсудить этот вопрос с Меркель.

О намерении Вашингтона ввести санкции в отношении компаний, принимающих участие в реализации энергетического проекта, в ноябре предупреждал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Он отмечал, что большая часть газопровода уже построена, и у США остается всё меньше возможностей противостоять проекту. Поэтому американские власти намерены под угрозой закрытия убедить компании выйти из строительства.

В немецкой компании Wintershall Dea обещали достроить газопровод до конца 2019 года. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток — 2» запустят в середине 2020 года.

«Северный поток — 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки российского газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать Евросоюзу свой сжиженный природный газ.