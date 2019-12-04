В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».

По его словам, американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику. Парламентарий подчеркнул, что в этой связи санкции, которыми угрожают США, абсолютно недопустимы.

«Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах», — заявил Эрнст.

Он добавил, что в качестве ответа «можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга».

1 декабря немецкая пресса сообщила, что американские власти намерены устроить «санкционный трюк» и ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. В итоге реализация проекта может оказаться под угрозой.

О намерении Вашингтона ввести санкции в ноябре предупреждал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Он отмечал, что большая часть газопровода уже построена и у США остается всё меньше возможностей противостоять проекту. Поэтому американские власти намерены под угрозой закрытия убедить компании выйти из строительства.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки российского газа в Европу.

Против реализации проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.