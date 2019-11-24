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В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода «Северный поток – 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш рассказал изданию Defense News.

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«Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть «Северного потока» уже построена», — приводит слова сенатора «РИА Новости».

Риш утверждает, что санкции убедят строительные фирмы прекратить работу над проектом, иначе они закроются. При этом он отметил, что в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом.

Накануне, 21 ноября, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что «Северный поток – 2» заработает в 2020 году. В каком месяце должен произойти запуск газопровода, вице-премьер не уточнил. На данный момент работы завершены на 80%.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

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