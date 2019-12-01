СМИ предупредили о подготовке США «трюка» против «Северного потока – 2»

Американские власти намерены устроить «санкционный трюк» и ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Таким образом, реализация проекта может оказаться под угрозой, пишет 1 декабря немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в сенате США.

По данным издания, рестрикции коснутся международных компаний — им запретят участвовать в американском бизнесе. В частности, под удар может попасть швейцарская компания Allseas Group, специализирующаяся на укладке подводных трубопроводов и подводном строительстве, а также ряд фирм из Германии.

Предположительно, ограничительные меры станут частью закона о военном бюджете США на 2020 год, а сам документ может быть принят до конца текущего года. Поскольку газопровод будет запущен уже в 2020 году, на принятие более масштабного законопроекта у американских властей времени нет, поэтому санкции пришлось включить в военный бюджет.

О намерении Вашингтона ввести санкции ранее в ноябре предупреждал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Он отмечал, что большая часть газопровода уже построена и у США остается всё меньше возможностей противостоять проекту. Поэтому американские власти намерены под угрозой закрытия убедить компании выйти из строительства.

В немецкой компании Wintershall Dea обещали достроить газопровод до конца текущего года. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток – 2» запустят в середине 2020 года. На данный момент работы завершены на 80%.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.