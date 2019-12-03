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Дания убедилась в соответствии «Северного потока – 2» международным обязательствам

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Фото: TASS/DPA/picture-alliance/Stefan Sauer
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Перед тем как выдать разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», Энергетическому агентству Дании нужно было убедиться в том, что проект соответствует международным обязательствам и экологическим стандартам. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

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«Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», — цитирует его «РИА Новости».

Он подчеркнул, что принятию положительного заключения способствовало то, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG переписал запрос, в котором шла речь о прокладке газопровода через экономическую зону страны за пределами территориальных вод, а не через них.

Сендергорд отметил, что на принятие решения потребовалось 14 месяцев.

30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода и заявило, что «Северный поток – 2» будет проложен на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу.

Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

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