Дания убедилась в соответствии «Северного потока – 2» международным обязательствам

Перед тем как выдать разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», Энергетическому агентству Дании нужно было убедиться в том, что проект соответствует международным обязательствам и экологическим стандартам. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

«Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», — цитирует его «РИА Новости».

Он подчеркнул, что принятию положительного заключения способствовало то, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG переписал запрос, в котором шла речь о прокладке газопровода через экономическую зону страны за пределами территориальных вод, а не через них.

Сендергорд отметил, что на принятие решения потребовалось 14 месяцев.

30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода и заявило, что «Северный поток – 2» будет проложен на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу.

Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.