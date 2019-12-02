Прямой эфир

Зеленский хочет обсудить транзит российского газа на саммите в Париже

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос долгосрочного транзита российского газа через Украину может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном в понедельник, 2 ноября.

Исключите газ: тему транзита не будут обсуждать на нормандской встрече
Однако лидеры РФ и Украины могут коснуться ее в беседе тет-а-тет

«До сих пор мы получали от транзита российского газа через Украину около $2,5 млрд — $3 млрд в год. Конечно, мы ведем трехсторонние переговоры: Украина, Россия, ЕС», — сказал Зеленский.

Он также считает, что «Северный поток – 2» является политическим, а не экономическим проектом. Зеленский выразил надежду, что украинской стороне удастся заключить новый контракт сроком на 10 лет. По его мнению, это будет доказательством того, что «Северный поток – 2» не является политическим проектом.

Предыдущие переговоры России и Украины прошли 20 ноября по видеосвязи. 8 ноября состоялись трехсторонние консультации России, Украины и Евросоюза, которые продолжались почти пять часов.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. На данный момент Москва и Киев проводят консультации о возможном заключении нового соглашения. Стороны договоренности пока не достигли.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Нормандская четверка» не будет обсуждать тему газа в Париже
Украинский министр огласил условия для прямых поставок газа из России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019