Зеленский хочет обсудить транзит российского газа на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос долгосрочного транзита российского газа через Украину может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном в понедельник, 2 ноября.

«До сих пор мы получали от транзита российского газа через Украину около $2,5 млрд — $3 млрд в год. Конечно, мы ведем трехсторонние переговоры: Украина, Россия, ЕС», — сказал Зеленский.

Он также считает, что «Северный поток – 2» является политическим, а не экономическим проектом. Зеленский выразил надежду, что украинской стороне удастся заключить новый контракт сроком на 10 лет. По его мнению, это будет доказательством того, что «Северный поток – 2» не является политическим проектом.

Предыдущие переговоры России и Украины прошли 20 ноября по видеосвязи. 8 ноября состоялись трехсторонние консультации России, Украины и Евросоюза, которые продолжались почти пять часов.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. На данный момент Москва и Киев проводят консультации о возможном заключении нового соглашения. Стороны договоренности пока не достигли.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.