«Нормандская четверка» не будет обсуждать тему газа в Париже

Тема транзита российского газа через Украину не будет обсуждаться на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в Париже. Об этом «Известиям» сообщил дипломатический источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту.

Саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря.

«Транзит газа не будет отдельно обсуждаться на встрече четырех лидеров. Переговоры будут посвящены исключительно урегулированию конфликта в Донбассе», — отметил источник.

По словам другого собеседника «Известий», не исключено, что президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский затронут газовый вопрос в беседе с глазу на глаз, которая должна состояться на полях саммита.

Центральной темой переговоров «четверки» станет реанимация политического трека урегулирования. Обсудят также проблему особого статуса неподконтрольных Украине территорий (ДНР и ЛНР), а также возможность обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» между Украиной и Донбассом.

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Исключите газ: тему транзита не будут обсуждать на нормандской встрече