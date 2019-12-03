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В Госдепе рассказали о влиянии США на «Северный поток – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вашингтону удалось замедлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.

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«Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект», — цитирует высокопоставленного дипломата во вторник, 3 декабря, ТАСС. Отвечая на вопрос сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза, добился ли Белый дом успехов в этом, Хейл признал, что остановить реализацию проекта не удалось. Строительство замедлено, отметил он.

1 декабря немецкая пресса сообщила, что американские власти намерены устроить «санкционный трюк» и ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. В итоге реализация проекта может оказаться под угрозой.

О намерении Вашингтона ввести санкции в ноябре предупреждал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Он отмечал, что большая часть газопровода уже построена и у США остается всё меньше возможностей противостоять проекту. Поэтому американские власти намерены под угрозой закрытия убедить компании выйти из строительства.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки российского газа в Европу.

Против реализации проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

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