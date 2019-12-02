Восточный поток: как Россию и КНР связали газопроводом

Президент РФ и председатель КНР дали старт поставкам российского газа в Китай по восточному маршруту. Владимир Путин отметил, что проект «Сила Сибири» выводит стратегическое взаимодействие двух стран в энергетике на качественно новый уровень. Предполагается, что к 2024 году товарооборот между РФ и КНР достигнет $200 млрд. В Совете Федерации заявили «Известиям», что запуск нового газопровода позволит диверсифицировать российский экспорт голубого топлива.

Нихау, поехали

Насыщенная рабочая программа лидеров двух стран, по всей видимости, стала причиной, по которой Владимир Путин и Си Цзиньпин решили на этот раз обойтись без личной встречи, а воспользовались технологиями XXI века. Политики в режиме телемоста приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Сила Сибири».

— Нихау! Добрый день! Здравствуйте! — поприветствовал российский лидер председателя КНР из Сочи. Тот по-дружески помахал российскому коллеге рукой из Пекина.

Газопровод_1 Журналисты смотрят на монитор с изображением президента РФ Владимира Путина, принимающего участие совместно с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в режиме телемоста в церемонии начала поставок российского газа в КНР по восточному маршруту Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Россия и Китай в этом году отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, а теперь начинаются поставки в КНР российского трубопроводного газа, сказал Владимир Путин.

— Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задачи доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до $200 млрд, — подчеркнул президент РФ.

Он напомнил, что с «заключением этого контракта на востоке России стартовал беспрецедентный по своему масштабу высокотехнологичный проект».

— В тяжелых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи. Осваивается уникальное по своему размеру запасов Чаяндинское месторождение. Развернуто строительство трубопроводной магистрали: по завершении проекта ее протяженность по территории России составит около 3 тыс. км, — пояснил Владимир Путин.

Газопровод_2 Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в КНР по восточному маршруту в режиме телемоста Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Для России реализация проекта важна еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире.

— Все объекты, необходимые для начала поставок газа по восточному маршруту, готовы — как на российской, так и на китайской стороне. Я от всей души благодарю инженеров, строителей, всех работников «Газпрома», Китайской национальной нефтегазовой корпорации и подрядных организаций за высокий профессионализм и отличную работу, которая выполнена с опережением срока, — завершил свое вступительное слово Владимир Путин.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место.

— Второе — это экологичность. Важно уделить особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов в интересах зеленого, экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития, — заявил он на торжественной церемонии.

Газопровод_3 Журналисты у монитора с изображением председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, принимающего участие в режиме телемоста в церемонии начала поставок российского газа в КНР по восточному маршруту Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

После вступительных заявлений лидеров двух стран слово было предоставлено председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, который находился прямо на компрессорной станции «Атаманская» на российско-китайской границе. По его словам, Чаяндинское месторождение — уникальное по запасам газа и содержит 1,2 трлн кубометров голубого топлива. Глава «Газпрома» напомнил, что работа по строительству трубопровода велась в непростых климатических условиях, поскольку ночью температура воздуха опускалась ниже 50 градусов.

— Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции «Атаманская» осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана, — сказал Алексей Миллер.

— Разрешаю. Начинайте, — ответил президент.

— Поехали, — добавил Си Цзиньпин.

Новые возможности

Проект «Сила Сибири» важен как для укрепления отношений между Москвой и Пекином, так и для развития газового экспорта, уверен первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

— Китай получит бесперебойный источник голубого топлива. Кроме того, мы с помощью «Силы Сибири» диверсифицируем свою экономику, то есть топливно-энергетическую отрасль. Мы не только поставляем газ в Европу, но и в большом количестве будем экспортировать в Китай, — заявил «Известиям» сенатор.

Также нельзя забывать, что благодаря этому проекту развивается инфраструктура во многих российских регионах.

— Появляются новые рабочие места, стартует производство на новых предприятиях. Это позитивный шаг, — добавил парламентарий.

США в течение нескольких лет проводили политику противодействия российским поставкам газа в Европу, напомнил «Известиям» эксперт РИСИ Аждар Куртов. Тем не менее у РФ есть и альтернативы. КНР — динамично развивающаяся экономика, которая нуждается в энергоносителях.

— «Сила Сибири» одновременно решает много задач. Это укрепление партнерских связей между РФ и Китаем, это стабильные поступления в бюджет, это и освоение той части России, которая находится за уральским хребтом. Но это и ответ, который Москва и Пекин нашли на недружественные шаги США. Наши с КНР отношения развиваются не только по линии военного сотрудничества , — подчеркнул эксперт.

Газопровод_4 Монитор с изображением трансляции церемонии начала поставок российского газа в КНР по восточному маршруту Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

«Восточный маршрут» — крупнейший инвестиционный проект в мировой газовой отрасли. В настоящий момент завершено строительство линейной части «Силы Сибири» протяженностью около 2,2 тыс. км — от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в районе Благовещенска. Построены подводный переход через реку Амур и приграничная компрессорная станция «Атаманская». Также обустроено само Чаяндинское месторождение — крупнейшее в Якутии по запасам газа.

К 2023 году от Ковыктинского месторождения (Иркутская область) до Чаяндинского будет построен второй участок «Силы Сибири» протяженностью около 800 км. Маршрут трассы выбран таким образом, чтобы газифицировать максимальное количество российских населенных пунктов: она проходит рядом с городами Ленск, Олекминск, Алдан, Нерюнгри, Сковородино, Свободный и Благовещенск.

Как писали «Известия», в мае 2014 года «Газпром» и китайская CNPC подписали 30-летний контракт на поставку до 38 млрд кубометров газа в год. Его общая сумма составила порядка $400 млрд, заявлял тогда Алексей Миллер. Представители «Газпрома» сообщали, что контрактные обязательства поставок газа по «Силе Сибири» в Китай на 2020-й составляют 5 млрд кубометров, в 2021-м — 10 млрд, в 2022-м — 15 млрд, минимальный отбор — 85% от этих объемов.