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Путин и Си Цзиньпин дали старт «Силе Сибири»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Церемония состоялась в понедельник, 2 декабря, в режиме телемоста из Сочи, Пекина и с компрессорных станций в РФ и Китае.

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В ходе церемонии российский лидер сообщил о полной готовности инфраструктуры. Путин отметил, что поставки «выводят российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень».

«Контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли, за 20 лет по газопроводу «Сила Сибири» в Китай будет поставлено свыше триллиона кубометров газа», — цитирует президента РФ «Интерфакс».

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что «Сила Сибири» способствует социально-экономическому развитию регионов, через которые проходит газопровод. Он призвал бережно относиться к эксплуатации ресурсов и уделять внимание вопросам охраны окружающей среды.

«Ввод в эксплуатацию газопровода является важным промежуточным результатом и началом нового этапа нашего взаимодействия. <…> Необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место», — приводит слова председателя КНР ТАСС.

Газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода составит около 3 тыс. км.

Договор на поставку газа между «Газпромом» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. На запланированный уровень поставок — до 38 млрд. куб. м газа в год — предполагается выйти в течение пяти лет.

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