Эксперт предсказал РФ паритет по поставкам газа в КНР и ЕС через 10–15 лет

Россия выйдет на паритет по поставкам газа в Китай и Европу в течение 10–15 лет, рассказал «Известиям» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Ранее в понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

«У «Газпрома» на данном этапе базовый рынок европейский. Но в горизонте развития 10–15 лет вперед, стратегическая задача и компании, и России стоит выйти на паритет рынков по газу. Диверсифицировать экспорт в формате Восток–Запад», — сказал Пасечник.

Для этого придется строить дополнительные газопроводы, отметил эксперт. Дело в том, что проектная мощность «Силы Сибири» — 38 млрд кубов, а у строящегося «Северного потока – 2» — 55 млрд кубов. При этом последний — один из нескольких газопроводов на европейском направлении. Однако эксперт убежден, что трубопроводы в Китай можно построить в сжатые сроки.

«Ударная пятилетка. Можно форсировать при необходимости и укладываться за три и четыре года», — подчеркнул аналитик.

При этом у поставок газа в Китай есть важное преимущество — они идут поставщику напрямую без стран-транзитеров, как в Европейском союзе.

На данный момент конъюнктура по газовым поставкам в Китай сложилась в пользу «Газпрома», считает Пасечник.

«Конъюнктура переменчива. Когда обсуждалась история с ценой на газ формульной, газ в Европе, грубо говоря, стоил $500 за 1 тыс. кубов. А на данный момент газ в Европе не дотягивает до $200. В Китае по формуле привязка, и там конъюнктура получается поинтереснее. Возможно, газ для экспорта в Китай по трубе будет маржинальнее для «Газпрома», — заключил эксперт.

Газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода — около 3 тыс. км.

Договор на поставку газа между «Газпромом» и «Китайской национальной нефтегазовой корпорацией» подписали в мае 2014 года сроком на 30 лет. На запланированный уровень поставок — до 38 млрд. куб. м газа в год — предполагается выйти в течение пяти лет.