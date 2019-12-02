Путин заявил о новом уровне энергетического взаимодействия России и КНР

С запуском «Силы Сибири» взаимодействие РФ и Китая в сфере энергетики выходит на новый уровень. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста, посвященного открытию газопровода в понедельник, 2 декабря.

«В этом году — 70-летие установления дипломатических отношений (России и КНР. — Ред.), и в этом же году мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что запуск газопровода будет способствовать доведению двустороннего товарооборота в 2024 году до $200 млрд. Такая задача была поставлена Путиным вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.

В свою очередь, Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность, надежность и экологичность при эксплуатации газопровода «Сила Сибири».

«Необходимо поставить безопасность и надежность эксплуатации газопровода на первое место. Второе — это его экологичность: важно уделять особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов», — отметил он.

Председатель КНР подчеркнул, что развитие отношений между Россией и Китаем является приоритетом для двух стран.

О запуске газопровода «Сила Сибири» стало известно ранее 2 декабря.

Газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по так называемому восточному маршруту. Протяженность газопровода составит около 3 тыс. км.

Договор на поставку газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. На запланированный уровень поставок — до 38 млрд. куб. м газа в год — предполагается выйти в течение пяти лет.