Прямой эфир

Дружба длиною в 70 лет: на ВЭФе отметили годовщину образования КНР

На отношения Москвы и Пекина посмотрели с научной точки зрения
0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За день до официального старта Восточного экономического форума представители научных кругов провели конференцию «Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР». Это стало крупнейшим научным событием в России, посвященным годовщине образования нашего главного союзника в мире, а также 70-летию установлению дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Сопредседателями мероприятия стали гендиректор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Пиотровский и ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов. К слову, последний выступает на ВЭФе в качестве полноправного хозяина — именно в корпусах ДВФУ на острове Русский разместилась основная масса гостей форума, а всего их, как указано в брошюрах, ожидается свыше 8,2 тыс. человек. Сопредседателями со стороны КНР стали вице-президент Китайской академии общественных наук, генеральный директор Института исторических исследований КНР Гао Сян и вице-президент Ассоциации бывших дипломатов Китая, профессор пекинской Дипакадемии Чжоу Сяопэй.

Главную же нагрузку по организации конференции «Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР» взяли на себя Российское историческое общество (РИО) и фонд «История Отечества». Как заявили журналистам в пресс-службе организаций, нынешняя встреча ученых стала крупнейшим научным событием России, посвященным юбилею провозглашения Китайской Народной Республики.

Между тем, гуманитарные связи РФ и Китая, особенно на Дальнем Востоке, играют всё более растущую роль. Как подчеркнул в своем выступлении вице-президент РАН, председатель ее Дальневосточного отделения (ДВО) Валентин Сергиенко, более 60% зарубежных научных контактов ДВО приходятся на долю Китая.

В рамках научной конференции китайская сторона в лице Совета старых друзей Китайско-Российского комитета дружбы также представила сборник «Дружба из поколения в поколение» на русском и китайском языках, посвященный еще одной круглой дате — 70-летию установления дипотношений между Москвой и Пекином. Советский Союз стал первым государством, признавшим коммунистический Китай: дипотношения были установлены уже на следующий день после провозглашения Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года.

По завершении встречи в одном из кампусов ДВФУ открылась историко-документальная выставка, в которой отражены 400 лет российско-китайских отношений. Параллельно с научным диалогом 3 сентября стартовал форум китайских и российских СМИ. Наконец, в рамках ВЭФ будет запущена седьмая российско-китайская научная экспедиции по дальневосточным морям и Тихому океану на научно-исследовательском судне «Академик М.А. Лаврентьев».

Примечательно, что представительство Поднебесной в этом году по уже сложившейся традиции крупнейшее на ВЭФе: во Владивосток прибудет свыше 180 компаний. Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа, 5 сентября он проведет встречу с Владимиром Путиным.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019