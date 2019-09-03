«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции , за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также отметил, что среди американских туристов растет интерес к Дальнему Востоку. Россия тоже заинтересована в возобновлении постоянного авиасообщения между Аляской и пограничными российскими регионами — сейчас самолеты летают только по сезонному расписанию.

— Можно ли утверждать, что среди компаний из США интерес к инвестированию в Дальний Восток РФ растет? Какие отрасли региона наиболее привлекательны для американского капитала?

— Американские компании сохраняют достаточно высокий объем инвестирования в российский рынок. Традиционная география их деятельности охватывает Западную и Центральную Россию. При этом наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм.

М-1 Участок газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Можете ли вы подтвердить, что американские компании опасаются участвовать активнее в ВЭФ и других экономических форумах в РФ, поскольку боятся возможных санкций со стороны своего правительства?

— Санкции, безусловно, мешают нормальному выстраиванию деловых связей. Однако бизнесмены прагматично смотрят в будущее.

Планомерно растет двусторонний товарооборот с Америкой. За 2018 год он увеличился на 13%, до $27,5 млрд ($24 млрд в 2017 году). Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году — за шесть месяцев торговля составила $13,8 млрд ($12,07 млрд в июне 2018 года. — «Известия»).

Несмотря на ужесточение политики Вашингтона, американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке, готовность активно участвовать в проводимых в нашей стране профильных многосторонних мероприятиях . Яркий пример — прошедший в июне Петербургский международный экономический форум. Делегация США вновь стала одной из крупнейших (520 человек), второй после китайской.

ВЭФ также в фокусе внимания американцев. В 2018 году его посетило порядка 30 предпринимателей из США.

Э-2 Участники бизнес-диалога «Россия – США» в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума, 7 июня 2019 года Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кроме того, у нас уже много лет действует собственный двусторонний форум с участием представителей федеральных и местных властей, деловых и академических кругов Дальнего Востока и Севера России, а также западного побережья США — «Российско-Американское Тихоокеанское партнерство». Его очередная встреча состоялась в Хабаровске в июне.

— Можно ли говорить, что среди американцев растет интерес к туризму в РФ? В частности, на Дальний Восток?

— Туристический интерес к нашей стране у граждан Соединенных Штатов всегда был достаточно высокий. В последние годы он растет. Простые американцы не хотят верить образам, тиражируемым СМИ. Стремятся собственными глазами увидеть современную Россию.

Ярким примером стал чемпионата мира по футболу 2018 года. Несмотря на то что сборная США не прошла на турнир, по количеству болельщиков американцы уступили только китайцам (по итогам года турпоток увеличился на 13% и достиг 337 тыс. человек). Россия приняла их открыто и дружелюбно. Для многих это был «разрыв шаблона». Большинство гостей были искренне рады и изъявили желание вернуться, по достоинству оценили гостеприимство нашего народа. Это был взлет народной дипломатии, показавший надуманность страшилок о России.

Э-3 Болельщики Англии и США перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Туниса и Англии, Волгоград, Россия, 18 июня 2018 года Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Что касается поездок на Дальний Восток, то здесь важную роль играет еще один фактор. США — среди ближайших соседей. Связи через Тихий океан всегда носили особый характер. Они свободны от противоречий, свойственных «атлантическому измерению» . Причина тому — историческая и этническая близость, например, народов Чукотки и Аляски. Туризм между этими регионами составляет существенную часть от общего потока американцев в Россию. Помимо обычных граждан, идет обмен студентами между университетами. Развиваются связи по линии регионов и городов-побратимов. Контактам между людьми также способствуют осуществляющиеся на сезонной основе прямые авиарейсы между Анкориджем на Аляске и городами нашего Дальнего Востока. Хорошо бы восстановить такое авиасообщение на постоянной основе.

Вместе с тем, сегодня потенциал российско-американского сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере раскрыт далеко не полностью. Считаем, что эти направления сотрудничества не должны становиться заложниками политических противоречий.