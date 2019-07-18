Антонов заявил о визовой войне США против России

Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что публично обсуждать данную проблему его вынудили действия американских должностных лиц, которые вынесли на общественное обсуждение визовые сложности двух стран, пишет ТАСС.

Антонов отметил, что Москва не является сторонником решения подобных деликатных проблем с помощью средств массовой информации, а также указал, что все утверждения об отказе России от выдачи виз американским учителям являются неправдой.

Ранее в среду в МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США, отметив, что они направляются в Россию с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческая.

Так во внешнеполитическом ведомстве ответили на публикацию в The New York Times о том, что российские власти не дали визы на въезд 30 преподавателям англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

По информации газеты, американские официальные лица считают, что таким образом Москва якобы попыталась оказать политическое давление на Вашингтон. Всего в школе работают около 150 учителей, из них многие являются гражданами России, однако основу составляют носители английского языка из-за границы.