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МИД РФ назвал условие для выдачи виз учителям американской школы

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Фото: Depositphotos
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для выдачи виз учителям Англо-американской школы в Москве США должны привести ее статус в соответствии с российским законодательством. Об этом в среду, 17 июля, пишет «РИА Новости».

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«Мы предлагали и предлагаем США привести его (статус школы. — Ред.) в соответствие с российским законодательством. Еще раз подчеркну, сами американцы делать этого не хотят», — сказала она.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что для разблокировки визового процесса Москва ждет встречных шагов от Вашингтона. «Именно от американских властей целиком и полностью зависит, когда будет разблокирован визовый процесс. Они должны просто перестать отказывать в визах. Они это делают, и делают регулярно», — отметила она.

По ее словам, Россия не предпринимает намеренных действий для затруднения контактов россиян и американцев, будь то дипломаты, учителя или туристы

Ранее в среду в МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США, отметив, что они направляются в Россию с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческая.

Ранее в среду New York Times написала, что российские власти не дали визы на въезд 30 преподавателям англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

По информации газеты, американские официальные лица считают, что таким образом Москва якобы попыталась оказать политическое давление на Вашингтон. Всего в школе работают около 150 учителей, из них многие являются гражданами России, однако основу составляют носители английского языка из-за границы.

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