Семь лет — один ответ: семья Бута получила визы в США

Семья российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в штате Иллинойс, спустя почти год получила американские туристические визы всего на шесть месяцев с возможностью однократного въезда. Жена и дочь заключенного планирует поехать в США в сентябре. Об этом «Известиям» сообщила супруга Виктора Алла. Она надеется, что при пересечении границы не возникнет трудностей. В ходе прошлого визита родственников Бута задержали на 10 часов в американском аэропорту, где их допрашивали и тщательно досматривали личные вещи.

Россиянин Виктор Бут, которого власти США обвинили в намерении осуществить незаконную торговлю оружием, не виделся с семьей с апреля 2012 года. Несмотря на то что его жена и дочь подали необходимые документы для оформления разрешения на въезд в Соединенные Штаты еще прошлым летом, визу им удалось получить только сейчас.

— Конечно, мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем всё закончится. Ведь два раза мне уже приходилось переносить даты визита из-за задержки выдачи визы, – заявила «Известиям» Алла Бут. — Изначально я рассчитывала, что мы сможем поехать к Виктору в конце прошлого года, поскольку само собеседование в американском диппредставительстве мы с дочерью прошли в сентябре 2018 года. Сейчас мы планируем поездку на конец августа — начало сентября. В Штатах хотим находиться как минимум месяц. Всё зависит от финансов.

Алла Бут добавила, что в скором времени займется поиском жилья в США и вопросом аренды машины, поскольку до тюрьмы в городе Мэрион (штат Иллинойс) не ходит общественный транспорт.

– Главное, чтобы не возникли проблемы в аэропорту, как это было во время прошлых поездок. В последний раз нас миграционная служба задержала примерно на 10 часов. Причем ее сотрудники нас встретили прямо на выходе из самолета. Нас допрашивали, а также досматривали личные вещи. Всю электронику, то есть компьютеры и телефоны, изъяли на два или три часа, — рассказала она изданию.

Алла Бут надеется, что администрация тюрьмы ей позволит посещать мужа несколько раз в неделю. Согласно действующим правилам пенитенциарного учреждения города Мэрион, визиты допускаются лишь один раз в неделю и только по выходным.

— Российское посольство планирует обратиться по этой теме к администрации тюрьмы. Мы благодарны Министерству иностранных дел за то, что оно помогло добиться получения визы и продолжает оказывать содействие нашей семье в решении многих вопросов, — резюмировала Алла Бут.

В январе 2019 года МИД РФ отреагировал на проблему с получением визы и направил американской стороне ноту с требованием исправить положение. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова тогда заявила, что Москва возмущена «полугодовой задержкой в выдаче американских виз» жене и дочери Виктора Бута. Помогала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая обращалась в американское посольство.

Близкие российского предпринимателя должны быть готовы к преодолению различных трудностей во время поездки, включая длительные допросы со стороны властей, поскольку США с самого начала пытаются демонизировать фигуру Виктора Бута, считает американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

— Вы сами видели, как долго жене и дочери Бута выдавали визы. Хотя всем было понятно, что они не представляют никакой угрозы нацбезопасности страны, а их поездка носит сугубо гуманитарный характер, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году в ходе специальной операции американских спецслужб и экстрадировали в США. Арест был произведен при участии местных силовиков. Суд Нью-Йорка в 2011 году признал Бута виновным в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» (в 2017 году деятельность организации перешла в политическую плоскость, а на ее основе была зарегистрирована партия «Общая революционная альтернативная сила». В этом же году она сдала все оружие представителям ООН). В 2012 году Виктор Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы. Гражданин РФ отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

К слову, все обвинения против Виктора Бута основываются на показаниях одного человека — британца Андрея Смуляна, в сговоре с которым обвинили россиянина. Смулян десятки лет работал на разведструктуры различных стран Африки и сотрудничал с британскими спецслужбами. При этом защита выяснила, что Андрей Смулян, которого задержали в 2008 го­ду вместе с Виктором Бутом, был также подставным агентом американской службы по борьбе с наркотиками.