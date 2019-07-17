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В посольстве США прокомментировали инцидент с визами для учителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США запрашивали для учителей англо-американской школы в Москве дипломатические визы, так как это было якобы требованием российских властей. Об этом «РИА Новости» заявила пресс-атташе посольства США Андреа Калан.

По ее словам, это давнее требование властей РФ, — чтобы учителя англо-американской школы приезжали именно по дипломатическим визам. По таким же визам в Вашингтон приезжают учителя российского посольства.

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Калан выразила надежду на то, что вопрос с предоставлением виз американским учителям будет решен до начала учебного года, чтобы все ученики смогли продолжить свое обучение. Она подчеркнула, что в отношениях стран есть другие важные темы, и есть возможность достигать прогресса по ним, англо-американская школа, очевидно, не имеет к ним отношения.

Ранее в среду в МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США, отметив, что они направляются в Россию с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческая.

Так во внешнеполитическом ведомстве ответили на публикацию в The New York Times о том, что российские власти не дали визы на въезд 30 преподавателям англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

По информации газеты, американские официальные лица считают, что таким образом Москва якобы попыталась оказать политическое давление на Вашингтон. Всего в школе работают около 150 учителей, из них многие являются гражданами России, однако основу составляют носители английского языка из-за границы.

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