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В сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток — 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи выразил сомнение в том, что Вашингтон сможет остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом он заявил на конференции в американской столице, организованной Атлантическим советом.

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По его словам, Вашингтону нужно найти «другие ответы» в попытках остановить проект российского газопровода. Демократ также выразил надежду на то, что сенат США вскоре примет законопроект по «европейской энергобезопасности», который нацелен на борьбу с влиянием России, для чего из бюджета выделят $1 млрд, пишет «Федеральное агентство новостей».

О намерении Вашингтона ввести санкции в отношении компаний, принимающих участие в реализации энергетического проекта, в ноябре предупреждал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Он отмечал, что большая часть газопровода уже построена, и у США остается всё меньше возможностей противостоять проекту. Поэтому американские власти намерены под угрозой закрытия убедить компании выйти из строительства.

В свою очередь, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия будет вынуждена принять ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику.

В немецкой компании Wintershall Dea обещали достроить газопровод до конца 2019 года. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток — 2» запустят в середине 2020 года.

«Северный поток — 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки российского газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать Евросоюзу свой сжиженный природный газ.

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