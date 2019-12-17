Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против газопровода «Северный поток – 2» и военная помощь Украине. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования.

Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Бюджет предусматривает введение ограничений против газопровода «Северный поток – 2» в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности. Также в документе говорится об увеличении на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

Ранее 17 декабря газета Bild сообщила, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» могут быть одобрены Трампом уже 20 декабря, поэтому в правительстве ФРГ готовятся к ограничительным мерам. Министерство экономики Германии допустило, что из-за американских санкций могут быть созданы препятствия прокладке труб в датских внешних водах.

12 декабря стало известно, что палата представителей конгресса CША приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.