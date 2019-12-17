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Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

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Фото: TASS/DPA/Alex Edelmann
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Сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против газопровода «Северный поток – 2» и военная помощь Украине. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования.

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Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Бюджет предусматривает введение ограничений против газопровода «Северный поток – 2» в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности. Также в документе говорится об увеличении на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

Ранее 17 декабря газета Bild сообщила, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» могут быть одобрены Трампом уже 20 декабря, поэтому в правительстве ФРГ готовятся к ограничительным мерам. Министерство экономики Германии допустило, что из-за американских санкций могут быть созданы препятствия прокладке труб в датских внешних водах.

12 декабря стало известно, что палата представителей конгресса CША приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

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