Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете

Палата представителей конгресса CША в среду, 11 ноября, приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщило издание The Hill.

Отмечается, что законопроект был принят 377 голосами против 48.

«Все наши приоритеты вошли в окончательный NDAA (законопроект о бюджете, National Defense Authorization Act. — Ред.): повышение зарплаты для наших войск, восстановление нашей армии, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, безопасность границ и космические силы!» — заявил президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что подпишет документ.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2019

Однако законопроект еще должен быть принят сенатом.

Проект оборонного бюджета на 2020 год в сумме $738 млрд был согласован комитетами по вооруженным силам обеих палат конгресса.

Бюджет, в частности, предусматривает увеличение на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

10 декабря сообщалось, что конгресс США предусмотрел в оборонном бюджете страны на 2020 год санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Кроме того, он включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн.