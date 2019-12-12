Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете
Палата представителей конгресса CША в среду, 11 ноября, приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщило издание The Hill.
Отмечается, что законопроект был принят 377 голосами против 48.
«Все наши приоритеты вошли в окончательный NDAA (законопроект о бюджете, National Defense Authorization Act. — Ред.): повышение зарплаты для наших войск, восстановление нашей армии, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, безопасность границ и космические силы!» — заявил президент США Дональд Трамп.
Он добавил, что подпишет документ.
Однако законопроект еще должен быть принят сенатом.
Проект оборонного бюджета на 2020 год в сумме $738 млрд был согласован комитетами по вооруженным силам обеих палат конгресса.
Бюджет, в частности, предусматривает увеличение на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.
10 декабря сообщалось, что конгресс США предусмотрел в оборонном бюджете страны на 2020 год санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Кроме того, он включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн.