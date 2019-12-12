Прямой эфир

Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палата представителей конгресса CША в среду, 11 ноября, приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщило издание The Hill.

Отмечается, что законопроект был принят 377 голосами против 48.

«Все наши приоритеты вошли в окончательный NDAA (законопроект о бюджете, National Defense Authorization Act. — Ред.): повышение зарплаты для наших войск, восстановление нашей армии, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, безопасность границ и космические силы!» — заявил президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что подпишет документ.

Однако законопроект еще должен быть принят сенатом.

Проект оборонного бюджета на 2020 год в сумме $738 млрд был согласован комитетами по вооруженным силам обеих палат конгресса.

Бюджет, в частности, предусматривает увеличение на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

10 декабря сообщалось, что конгресс США предусмотрел в оборонном бюджете страны на 2020 год санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Кроме того, он включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Администрация Трампа анонсировала сокращение выплат США в бюджет НАТО
Трампу запретили использовать бюджет Пентагона для строительства стены

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019