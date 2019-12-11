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Трампу запретили использовать бюджет Пентагона для строительства стены

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Техасский суд заблокировал план администрации американского президента Дональда Трампа использовать $3,6 млрд из бюджета Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой, сообщает 11 декабря The Washington Post.

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По информации газеты, судья Дэвид Брионес признал незаконным режим чрезвычайного положения, объявленный президентом, чтобы перераспределить средства, предназначенные для военного строительства. В этой связи в пользу истцов (мексиканский округ Эль-Пасо и организация Border Network for Human Rights) будет вынесен постоянный судебный запрет на перераспределение средств для строительства стены.

В середине февраля американский лидер ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. Его оппоненты в конгрессе согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Глава Пентагона Марк Эспер в сентябре разрешил использовать $3,6 млрд для строительства стены с Мексикой, приостановив строительство 127 военных объектов на территории США и за рубежом.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и распространением наркотиков было одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа.

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