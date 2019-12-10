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В оборонный бюджет США на 2020 год включили помощь Украине на $300 млн

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Оборонный бюджет США на 2020 финансовый год в размере $738 млрд включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ профильного комитета палаты представителей конгресса.

Отмечается, что согласованные конгрессом средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности.

2020 финансовый год в США начался 1 октября.

Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.

16 сентября представитель американского военного ведомства отметил, что Вашингтон хочет выделить $141,5 млн Украине в качестве дополнительной помощи отдельно от первоначальных $250 млн в сфере безопасности, которые США ежегодно направляет Киеву.

В Пентагоне посчитали, что с учетом указанных $141,5 млн общий объем помощи Украине составляет $1,6 млрд.

8 декабря стало известно, что администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.

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