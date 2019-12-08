В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы всегда должны проводить проверки. Мы всегда смотрим, как ее (помощь. — Ред.) использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией», — цитирует министра ТАСС.

Эспер добавил, что в скором времени последует очередной транш американской военной помощи Украине. «Думаю, на этот раз это примерно $250 млн», — заявил он.

Американцы оказывают Киеву военную помощь с начала силовой операции в Донбассе. В 2017 году США одобрили поставки оружия, включая комплексы Javelin. В июне этого года сенат одобрил выделение еще $300 млн.